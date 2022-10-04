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南台灣房價飆！南高屏房價所得比 三年來增逾三成

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據官方統計第2季的房價所得比資料，全國的房價所得比增加到9.69倍，若和2019年第4季國內疫情發生前相比，房價所得比增加約13%，其中增幅最大的幾乎都出現在南台灣，「南高屏」房價所得比較2019第4季增加29%~31%，專家表示，由於過去房價基期低，因此遇到一些題材發酵後，房價上揚幅度也相對大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，南部地區受到科技業大廠投資議題激勵，房市吸引許多資金投入，帶動地價與房價走揚，加上去年疫情後對於通膨預期強烈，原物料與工資等造價上揚，也都反映在房價上，尤其過去房價基期越低的區域漲幅越大，反映在房價所得比統計也出現上漲幅度較大的現象。

比較疫情前後的房價所得比統計，2019年第4季全國的房價所得比為8.58倍，疫情後則增加13%，今年第2季為9.69倍，一般家庭要9.69年不吃不喝才能買得起一間房子，困難度比疫情前增加13%。

統計國內各城市的房價所得比變化，疫情前後增加最多的是高雄市，房價所得比從2019年第4季疫前的7.11倍，增加至9.34倍，增幅達31%。

第二名是台南市，房價所得比從7.19倍增加到9.36倍，購屋負擔增加30%，第三名則是屏東縣房價比從5.29倍增加到6.85倍，增幅達29%，這波房價所得比增加幅度較大的區域，都落在南台灣的縣市。

至於房價所得比漲幅相對較平緩的，大多是房價所得比較高的區域，新北市從11.72倍增加到12.82倍，增幅9%，若以最新的房價所得比來看，疫情前僅有3個都會區的房價所得比超過9倍，但今年第2季已經有8個都會區的房價所得比超過9倍，疫情期間房價的確漲勢驚人。

房價 疫情

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