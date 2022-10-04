商圈即將滿血復活！西門町商圈空置率 疫後首度下降

戴德梁行今（4）日發布最新房市報告，在國內防疫政策轉變為與病毒共存後，民眾外出消費意願提高，加上邊境開放透曙光，商圈明顯回溫，值得注意的是，過去慘淡的西門町商圈，在更迭替補下，空置率首度於疫後下降1.2個百分點，第3季空置率為21.1%。

戴得梁行表示，儘管西門町商圈空置率仍維持高檔，但過去仰賴國外觀光旅客的西門町商圈，似乎已走到隧道盡頭，迎來希望的曙光。

戴得梁行指出，零售業營收表現顯著受惠，累計至2022年7月，綜合商品零售業營業額較去年同期年增8.7%。去年受疫情三級警戒打擊最嚴重的百貨公司，同期營業額顯著躍升，年增21.8%；超級市場業營業額年增2.0%；便利商店及零售式量販業營業額分別年增5.7%及2.9%。

據戴得梁行資料顯示，在內需消費信心顯著提升下，以北市中山南京商圈表現最強，依舊穩健且店面持續去化，第3季空置率下降5.1個百分點，來到4.61%；忠孝商圈表現則仍在低檔盤旋，空置率維持在16.8％。

至於西門商圈，第3季在商圈核心飾品店及連鎖飲料店相繼進駐，首度下降1.2個百分點，加上9月底政府宣布將逐步鬆綁邊境管制，似乎已經開始走過谷底，可望迎來新曙光。

不過，需要注意的是，邊境開放也意味著民眾報復性出國旅遊將使消費外流，能有多少外國觀光客回補，對總體消費影響還有待觀察，但可以確認的是，第3季將是零售商圈從封閉性純內需消費逐步走向國際開放性市場的結構性轉折點，至於轉折變化速度仍需視未來邊境開發程度而定。