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八貫9月營收2.3億元 寫歷史次高

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

八貫（1342）今（4）日公告9月營收為2.3億元，僅次於2021年12月2.5億元，寫歷史次高，月增9.2%、年增46.6%；第3季營收6.6億元、前3季累計營收19億元，年增率分別為24.5%與33.8%。

八貫表示，受惠於戶外產品維持穩健、高毛利的醫療與航太救生產品出貨拉高帶動，以及重症醫療床、管材與防彈背心等新品訂單挹注下，加上各國對疫情管控放寬，航空業迎接復甦商機，空巴、波音新機生產速度加快，推升醫療與航太救生等產品業績，9月營收寫單月歷史次高；且上述產品占9月營收比重已逾5成，將可大幅推升公司毛利。

八貫指出，隨合併營收穩健成長與高毛利產品比重持續拉高，第3季毛利率表現可望優於去年同期，加上匯兌收益可期，單季獲利將有機會挑戰歷史新高。

營收

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