15字說完Q4房市 顏炳立：房市亂象叢生代表即將反轉

戴德梁行今（4）日發布第4季房市報告，戴德梁行董事總經理顏炳立表示，第4季市況簡單來說就15字，即「買氣降、量再縮、價未修、人觀望、市轉淡。」而房市過去一已經出現亂象叢生、群魔亂舞，這也代表房市即將出現反轉訊號。

顏炳立指出，原先預估全年買賣移轉約達31萬棟，但從前九月六都買賣移轉棟數共18萬7,495棟來看，有可能只會有30萬棟，而這也是自己最不願意樂見的。

整體而言，預計今年移轉棟數成交量少10％，平均量縮25％，不過，雖然成交量萎縮，但不代表對房市持悲觀看法，主要是房市的靈魂是土地，土地需求仍強，未來都更土地將轉趨活躍，只是買氣收斂不再熱了。

對於房市買賣雙方現況，顏炳立形容是「夕陽無限好，只是近黃昏」，就是現在持有房地產的人，覺得明天會更好，還認為自己是老虎，不過今年是虎嘯市場，只剩貓聲，所以還想賣高，只能說往事只能回味，因為已經「近黃昏」，而想買房的人，期待靠著打房、升息等，房價能下跌5%-10％，不過也別想了，今年是不可能降價，想等跌價只會等到花兒都謝了。

展望後市，顏炳立指出，從年初房市是「市價賣不掉、低價買不到、買方不任性、賣方不任命」，目前看到第4季房市，只剩下「無奈與等待」，成交量是藏在價格裡，而市場依舊蛋白區賣蛋黃價格，這就是亂象，亂象出現也代表房市即將反轉，預計2023年房市買氣還會再降，市場持續轉淡，而且價格會開始進入緩修，尤其是成屋市場方面。