防疫保單之亂！金管會喊話： 產險公司不會倒...很快能站起來

國內新冠疫情燒不停，防疫保單之亂也未停歇，金管會要求保險業者自律「別對確診者亂下指導棋」，而金管會也免不了招來輿論攻擊、夾處在保險公司與保戶之間左右兩難...；防疫保單讓產險業損失慘重，除了業者要承擔責任外，輿論也將矛頭指向金管會。

不僅要顧業績也要做好風控，才能永續經營！

面對外界種種疑慮和責難，日前金管會保險局局長施瓊華接受媒體專訪喊話：「產險公司不會倒，很快就能站起來！」根據她的觀察，截至目前為止，保險公司都按照進度辦理增資中，不會有倒閉的事情，因此有信心很快就可以站起來。以下整理媒體專訪金管會保險局局長施瓊華的訪談重點（以Q＆A方式呈現）：

Q1、保險公司都有做風險控管，為何還會發生嚴重損失？

A1：保險公司向來重視並落實客戶導向，此次金控母公司應該認清一點，業績固然重要，但是也必須做好風控措施規劃。早期保險商品審查都是採行「核准制」，後來聽從業者的建議，相信他們透過強化自律功能，可以做好風險控管，因此才改成現行的「備查制」，保險公司比我們更了解商品的特性，如果風險控管沒有做好，就會變成今天這個樣子。

Q2、台灣產物保險倒虧1億元、泰國保險公司也宣布倒閉，今年初Omicron大爆發，為何保險公司還沒有提高風險意識？

A2：泰國保險公司倒閉的背景時空與台灣不同，他們是在Delta疫情大爆發時，病毒突破邊境、造成大量理賠事件，但是當時台灣並沒有發生Delta疫情。台灣防疫管制措施相對嚴格，保險公司根據過去的資料，同時因應當時台灣防疫管制嚴格，保險公司依據過去的資料，並了解當時的風險而設計商品，縱使去年5月進入三級警戒，但確診率低，民眾又有需求，保險公司才會推新保單，大部分都降低額度到5、6萬，並搭配疫苗險，確實有做風管，不能說沒有提高風險意識。

Q3、所有的保險公司都會接受「數位新冠病毒健康證明」作為防疫險理賠文件？

A3：目前各家保險公司皆同意採行「數位新冠病毒健康證明」替代申請文件中的「醫療診斷書」，這份防疫保單理賠證明文件足以用來證明民眾是否確診，可提供給保險公司做為理賠參考依據。同時也提醒民眾，一旦發生確診或是居隔的事實，防疫險理賠條件已然成立，即便尚未拿到相關證明文件，保險公司就必須理賠，一般民眾有2年請求權時效，不必急於一時。

Q4、今（111）年4月短期內大量湧入200餘萬件需求，其中新契約有多少？預估總理賠金額有多少？

A4、今年新承保的防疫險件數有473.32萬件，其中不少是去（110）年第2季之後的投保，而疫苗險今年新承保件數近240.37萬件，兩者加總計有713.68萬件。其實重點還是防疫保單，疫苗險「突破性感染」占比不到1成，影響並不大；由於每張保單條款和理賠金額不盡相同，這樣看來，預估最晚在明（112）年5月才會統計出總理賠數據。

Q5、產險公司在這波防疫保單亂象中受傷慘重，短期內恐難獲利，目前有多少家辦理增資、貸款，會不會陸續有展險公司破產？

A5、儘管防疫保單確實產生虧損，但是這不代表其他保險商品不賺錢，因此需要增資以繼續經營，目前有4家辦理增資、尚未函報的有2家，其中國泰世紀產險、中信產險申請二度增資，另有因應短期理賠需求的資金調度，整體情況並不算嚴重，不會有產險公司因此倒閉。

資料來源：《遠見雜誌》