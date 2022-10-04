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防疫保單理賠如無底深淵！金管會祭2大招救產險業

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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隨著台灣新冠確診本土病例激增，使得防疫保單理賠有如無底深淵！根據金管會統計，防疫保單理賠金額將破新台幣千億元大關，且仍在持續增加中，日前產險公會就向金管會陳請協助……。對此，金管會以安定保險市場並維持保險業務經營量能為首要考量，提出將針對防疫保單放寬2大財務融通協助措施：

其一是將「遞延所得稅資產」放寬為得全額認列計入，有助於提高資本適足率（RBC），同時也減少增資的需求。

針對這個部分，金管會說明，產險業在計算資本適足率（RBC）時，「遞延所得稅資產」原為分10年逐年計入認許資產，放寬為今（111）年全額認列計入，但需特別注意的是，要有獲利才能認列。

舉例來說，某間產險公司因為防疫險虧損了100億元，如果以營所稅邊際稅率20％來計算，預估可以扣抵的營所稅約有20億元；不過，該產險公司參考過去獲利情形預估，未來10年約有80億元盈餘，進一步估計可以一次認列的所得稅資產為16億元，這樣也有助於拉高資本適足率（RBC）。

其二自即日起，針對防疫保單的居家照護這塊，將比照一般住院融通給付自留理賠金額，有助於降低保險安定基金提撥金額，期能緩解產險業財務壓力。

據了解，根據衛福部公布的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，將確診者依照輕、重症進行分流照護，採取「居家照護」保留醫療量能，讓保險業者更有餘力可以因應外界意見，針對確診者於居家照護期間，凡是經由醫師診療等醫療行為者，將比照一般住院情形予以融通給付。

▌原文出處：

防疫保單理賠如無底深淵…金管會祭2大招救產險業

防疫保單 居家照護 金管會 理賠 防疫險

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