回溫了！西門商圈空置率首降「看到隧道盡頭」

戴德梁行今(4)日發布第三季不動產市場統計，國內防疫政策轉變為與病毒共存後，民眾外出消費意願提高，商圈跟著復活，北市以中山南京商圈表現最強﹐店面持續去化，第三季空置率一口氣下降5.1個百分點，來到4.61%。

西門商圈也有起色，隨商圈核心飾品店。連鎖飲料店相繼進駐，空置率21.1%雖仍維持高檔，但首度於疫後下降1.2個百分點。另外，忠孝商圈店面空置率也降至16.8％。

戴德梁行表示，政策轉變後，國內零售業營收表現顯著受惠，累計至2022年7月，綜合商品零售業營業額較去年同期年增8.7%。去年受疫情三級警戒打擊最嚴重的百貨公司，同期營業額顯著躍升，年增21.8%。

另外超級市場業營業額年增2.0%；便利商店及零售式量販業營業額分別年增5.7%及2.9%。

戴德梁行表示，9月底政府宣布將逐步鬆綁邊境管制，現況來看，過去仰賴國外觀光旅客的西門商圈似乎已走到隧道盡頭，迎來希望的曙光。不過邊境開放也意味著民眾報復性出國旅遊將使消費外流，能有多少外國觀光客回補，對總體消費影響還有待觀察。

可以確認的是，第三季將是零售商圈從封閉性純內需消費逐步走向國際開放性市場的結構性轉折點，至於轉折變化速度仍需視未來邊境開發程度而定。