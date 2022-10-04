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疫後搶東南亞旅遊市場 華航明年1月開航「東方夏威夷」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航掌握疫後客運市場復甦先機，將自明(2023)年 1 月 2 日起開航每週五班直飛越南峴港，以最新型 A321neo 客機執飛。華航提供
華航掌握疫後客運市場復甦先機，將自明(2023)年 1 月 2 日起開航每週五班直飛越南峴港，以最新型 A321neo 客機執飛。華航提供

華航空（2610）掌握疫後客運市場復甦先機，將自明(2023)年 1 月 2 日起開航每週五班直飛越南峴港，以最新型 A321neo 客機執飛，繼宿霧、清邁開航後，為華航東南亞版圖再添新航點。

華航台北-峴港將提供每週五班往返，每週一、二、三、五、六直飛，單趟飛行時間僅約三小時。位於中越的峴港為知名沿海城市，觀光資源豐沛，有「東方夏威夷」美名，同時鄰近會安古城、世界遺產順化皇城、巴拿山等旅遊景點，深受當地居民及國際旅客的喜愛。

華航拓展越南航網，持續開發雙邊互訪客源，疫情前華航每日飛航首都胡志明市及河內，明年台北-峴港航線開闢後，華航越南航點將完整涵蓋越南北、中、南部，擴大越南市場可及性，滿足國人赴越需求，行程安排更加彈性；密集的航班除可滿足往返台灣及越南的旅客，搭配華航既有每週近 30 班台北－北美航班，預期進一步吸引越南往返北美的探親及留學等客源。

華航看好東南亞航線商務及旅遊市場，第4季東南亞航線大幅增加五成，除台北出發航班，也強化中南部出發的航線服務，10 月起高雄-馬尼拉航線增為每週三班，11 月 18 日起復飛台中-胡志明市航線，每週四班直飛，明年 1 月起也將復飛高雄-曼谷航線，節省中南部民眾北上交通時間。明年 1 月底農曆春節旺季，東南亞地區總計 17 條客運航線營運，每週提供約 120 航班往返東南亞航點，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。

為迎接邊境解封，華航第4季整體客運航班增加五成，除增加骨幹航線班次部署，並恢復及開闢東南亞潛力航點，亦積極推廣北美/歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等轉機產品，擴大服務範圍，增裕客運營收。

華航看好東南亞航線商務及旅遊市場，第4季東南亞航線大幅增加五成，除台北出發航班，也強化中南部出發的航線服務。華航提供
華航看好東南亞航線商務及旅遊市場，第4季東南亞航線大幅增加五成，除台北出發航班，也強化中南部出發的航線服務。華航提供

東南亞 航線 華航 夏威夷

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