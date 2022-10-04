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北市公寓大廈維護修繕費用補助第二階段開放申請 最高25萬元
北市府辦理「台北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助申請」補助老舊社區修繕消防公安設備等，協助社區提升居住安全及品質，第二階段於10月1日至10月31日開放受理申請，本階段對象為2003年12月31日以前領得使用執照之公寓大廈，並完成管理組織報備者。
建管處處長劉美秀表示，為增進公寓大廈維護管理成效，此次補助項目包含「消防設備維護」、「安全門維護」、「共同走廊、樓梯間、退縮無遮簷人行道及開放空間地坪維護」、「共用排水溝維護」、「水塔、蓄水池之清洗」、「充電車之共用線槽」、「樓梯間防墜設施維護」、「開放空間兒童遊憩設施、照明設備維護」，最高補助金額為維護修繕費49%，並且依社區戶數區分補助額度，總戶數100戶以下者，最高補助10萬元；101戶至200戶者為15萬元；201戶以上者則為20萬元，另外為鼓勵公寓大廈成立管理委員會，如為首次成立之管理組織補助額度再增加5萬元。
申請方式由管理委員會或管理負責人檢具六個月內之相關修繕資料及申請表向建管處提出申請。相關資訊可至台北市建築管理工程處網站（首頁>檔案下載>申請書下載>公寓大廈科>【臺北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助申請】相關表格）查詢。
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