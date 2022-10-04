北部建商最鍾愛台中市14期重劃區 搶地推案熱鬧滾滾

挾台中40年來最大規模的優勢，14期重劃區初登場就話題不斷，市場敏銳度極高的北部上市建商更是群起南下，如大陸、國泰、新美齊（2442）等均高調布局，土地交易、推案訊息始終維持高強度，推升14期成為中部房市一級戰區。

14期重劃區之所以深受各界青睞，在於它有逾200塊完整建地可開發，加上緊鄰崇德商圈、松竹商圈、水湳中央公園特區的優勢，低密度加上高綠覆、明星學區環繞，未來建設動能與現有生活機能、學區均一網打盡，最中都市居民所需，奠定14期重劃區成為優質自住客、重生活品質科技人最關注的區域。

不讓北部建商專美於前，台中品牌建商早早卡位，目前14期在線銷售案如「元城上階綠」，與日前新開工的松強國小僅1個街廓距離，不只磁吸小家庭目光，自營商也看準學校商機，前往接待中心洽詢店面產品。據現場銷售透露，該案僅四戶店面產品詢問度相當熱烈、去化速度也快，「學區宅」優勢不言可喻。

基地位於正山西路及昌平東六路的「元城上階綠」，不只緊鄰最新的松強國小，還坐擁崇德、松竹、昌平生活圈，讓自住客不用擔心住進新興重劃區無生活機能，在元城建設品牌多年積累下，為該案量身打造宜居建築、垂直綠化以及市場罕見的三房雙主臥格局，最符合現代購屋族所需，全案現已動工興建中。

市場分析，北部建商購地策略「不是核心不出手」，如大陸建設當年首進台中推案就瞄準七期重劃區，但因七期土地開發飽和，布局重點順勢轉向14期重劃區，今年已砸下10.9億元購入14期洲際段約1,436坪土地，換算土地每坪成交金額約76萬，基地位於四平路與昌平路口、正對四張犁公園，將於明年第二季推出，未來推案價格預估坐六望七。

大陸建設日前也宣布，看好台中房地產市場，購地腳步不停歇，並指名14期重劃區、水湳中央公園特區、13期重劃區等區域，將是覓地重點。

無獨有偶，地產開發商「鼎固控股」在去年就已聯手宏璟建設，以總價33.16億元、共同取得14期近5,000坪土地；「華固建設」也首度南下購入中央公園特區所涵蓋的單元八重劃區，土地面積約3,243坪；另外，國泰建設也加碼投資7.75億元購入美和段豐樂路、昌平東六路口約1,157.28坪土地。

中信房屋台中十期新光加盟店執行長林長璘分析，14期重劃區不僅鄰近捷運、74號快速道路，更擁有綠地、明星雙語學區、成熟生活機能加持，加上周邊緊鄰水湳中央公園特區，吸引北屯國民運動中心、大巨蛋、漢神百貨等重大建設不斷進駐，利多建設串聯周圍發展成熟區域，是磁吸北部建商南下搶地的主因。