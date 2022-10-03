家樂福與東海大學跨域合作 王俊超：今年營收將創新高

家樂福攜手東海大學跨域合作，為產業轉型超前部署，雙方今(3)日簽署「永續農業與健康人才培育合作備忘錄」，未來雙方將推動第一支產學合作的「動物福利標章鮮奶」，並共同投入培養動物福利管理與稽核人才。

東海大學強調，此次產學合作將發揮CSR+USR的力量培育綠領人才，而東海大學也將成為全台第一所與企業結合，並同時培育永續畜牧人才的大學。

這項合作備忘錄，內容包含推動永續農業與健康人才培育、共同推動動物福利、產學雙方定期互訪進行技術交流學習、拓展產業合作研究計畫、合辦產業研討會及相關技術交流座談會。

今天的簽約儀式，由家樂福總經理王俊超與東海大學校長張國恩主持，包括東海大學副校長張嘉修及家樂福永續長蘇小真、農委會企劃處兼淨零辦公室執行長莊老達、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、好食機創辦人謝昇佑、104人力銀行顧客價值經營處協理翁維薇等人，都出席見證。

此次的合作，除了共同培育綠領人才之外，東海大學農業暨健康學院也將在具備自有牧場的優勢下與家樂福合作，朝向打造第一支產學合作「動物福利標章鮮乳」目標邁進。

因應未來動物福利將成為產業趨勢，也將共同投入動物福利管理與稽核人才的培育，讓東海大學的農畜專業教育，結合家樂福的企業永續人才經營概念，為東海的學生加值，創造就業競爭力。

張國恩表示，傳統農畜牧業及食品產業在時代趨勢下面臨轉型，東海大學農業暨健康學院未來將整合各系資源，並透過與家樂福的產學合作，讓理論與實務並進，培育學生在永續農業上全方位的發展。

另外，也鼓勵學生投入動物幸福管理師、高齡生活規劃師、綠色飲食管理等新興行業，接軌未來就業趨勢。

王俊超表示，家樂福長期關注食物轉型，重視生物多樣性、氣候變遷、負責任生產以及營養與健康等議題，面對食物生產議題的巨大挑戰，需要夥伴攜手合作。

而東海大學是台灣少數擁有完整農業生產到後續食品管理等相關科系的學校，家樂福希望透過此次備忘錄簽署，協助農畜牧產業升級，並共同為台灣培育產業轉型生力軍。

統一集團斥資290億吃下家樂福六成股權之後，王俊超今天首度現身公開場合，格外引人矚目。他說，儘管第4季零售市場景氣偏向保守，但家樂福在新店與改裝升級挹注下，全年營收仍將挑戰900億元歷史新高。

統一集團收購家樂福六成股權，預計明年中完成交割，對於家樂福現有1.4萬名直屬員工的去留，王俊超強調，家樂福表達關切，但統一是國內知名企業集團，相信絕對會保障所有員工的工作權益，也請員工們放心。

近期全球經濟景氣有明顯下行跡象，對於第4季國內零售業的景氣展望，王俊超不諱言，去年10月有政府五倍券的加持，大幅墊高業績基期，而今年沒有五倍券，整體來看，第4季市場表現將偏向保守。