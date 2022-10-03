永豐棧酒店經營風暴有轉折！新經營團隊與房東展開協商

永豐棧酒店經營風暴出現轉折，新經營團隊順為國際日前發出新聞稿，表示已於9月1日起接手經營酒店，但遭酒店創辦人何豐棧打臉，表示順為已兩個多月未付房租，租賃合約將自動失效。不過晚間順為發表聲明，強調雙方正針對契約進行釐清與協商，一旦有結果會共同對外公布。

永豐棧酒店本月1日發出新聞稿表示：「永豐棧酒店已浴火重生，由順為國際團隊自9月1日起接手將重鑄五星旅宿服務」；酒店創辦人何豐棧指出，順為透過永豐棧酒店發出的新聞稿，只有順為董事長一個人的簽名，因此不具效力。

何豐棧強調，永豐棧酒店的旅館登記證及產權，仍歸屬旗下的豐昱國際所有；而他也已寄出律師存證信函，要求順為依約繳付租金，否則將訴諸法律行動。

何豐棧指出，他是以個人名義，於今年6月與順為國際董事長沈暄浤簽訂租賃契約，雙方約定自7月起由順為承租並取得酒店經營權，前三個月每月金租750萬元，之後月租金為800萬元。

何豐棧表示，順為接手經營後，7月有付租金，但8月至今均未依約付租金；而按原訂契約，順為如未付租金逾二個月，合約將自動失效。

對此，順為晚間回應說，有關租金與契約履約相關疑義問題，目前正由董事長沈暄浤與創辦人何豐棧共同釐清中，強調此事並非單一租金問題，而是涉及新舊團隊整合銜接層面問題，將於釐清後由雙方共同對外說明。

1997年創立的永豐棧酒店，總客房數334間，創辦人何豐棧為台中市何厝的望族，目前董事長登記何豐棧的友人楊士弘。永豐棧於2010年全盛時期大舉擴張事業版圖，陸續入主墾丁超人氣餐廳阿利海產，並將阿利餐廳引進台中總店。

2016年還租下屏東恆春漁會旗下的「後壁湖港漁民休憩中心」、砸下6億元重金打造頂級度假中心「永豐棧後壁湖畔」（目前已更名馥蘭朵墾丁度假酒店），共有33間客房。

但墾丁大手筆的投資案卻讓永豐棧踢到鐵板，營運並不如預期順利，造成資金壓力；而在新冠疫情衝擊下，讓酒店經營更是加雪上加霜。

永豐棧酒店今年初傳出財務危機，酒店因積欠員工薪水爆發離職潮，員工並向台中市勞工局申請調解，原資方也積極向外籌措方金以度過難關；不料新團隊接手經營後，又傳出欠租，至於是否會訴諸法律行動，雙方正積極協商中。