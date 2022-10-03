看Q3紡織業景氣 紡拓會秘書長黃偉基：可望逆中求勝

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

第26屆台北紡織展（TITAS）今（3）日舉辦展前記者會。展望後續景氣，紡拓會秘書長黃偉基表示，雖然面對俄烏戰爭、通膨等不利因素，許多業者對未來持保守心態，但台灣廠商還是相當具有競爭力的，尤其在台幣貶值下助攻下，第3季紡織業表現不會太難看，可望逆中求勝。

黃偉基指出，今年7、8月各國政府並沒有對消費者進行紓困，觀察8月營收是幾家歡樂幾家愁，且9月份銷售旺季並沒有到來，可以發現同業抱持保守的心態。然而，上半年接連遭逢供應鏈斷鏈、俄烏戰爭、庫存升高等事件衝擊，今年紡織業前7個月出口值達55.47億美元，年增率8.12%，還是較去年同期成長，因此第3季表現不會太難看。至於第4季會到底如何？還是要看會不會有急單出現。

呼應上周儒鴻董事長洪鎮海所提出的三個要點，黃偉基認為，明年5月中旬前，美元不再強勢、俄烏戰爭緩解以及通貨膨脹換解，這三個條件是很可能成立的，也樂觀其成。不過在此之前，台廠要有蹲下來練功的心理準備。

通膨 洪鎮海

延伸閱讀

俄烏最新戰況：烏軍攻入赫爾松北線

賴清德：德國正在進行國安戰略討論盼將台灣納入

美國挺台、戰爭效應 民眾態度趨保守

9月PMI再跌 中經院：跌幅收斂、未來展望沒有更惡化

相關新聞

立榮航空改派法人代表 張國煒、翟健華退出長榮航太

長榮集團家變後，弟弟派透過長榮國際改派在集團各公司的董事，上周長榮國際董事席次大地震後，弟弟派結盟關係生變，長榮國際派在集團...

打造5G AIoT產業聚落 高軟2期首棟大樓今動土

蔡英文總統去年拍版，選定高雄亞灣區打造為為5G AIoT(人工智慧物聯網)產業聚落，經濟部加工出口區管理處為此啟動高雄軟體第二園區...

六都公布9月買賣移轉 房仲：今年房市格局已定

六都會區公布9月買賣移轉棟數，六都交易量合計為18,358棟。累計今年1-9月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量...

六都9月買賣移轉棟數年月雙減 僅這縣市開紅盤

六都9月買賣移轉棟數今（3）日出爐，共1萬8358棟，月減4.1％、年減14.1％，在升息、打炒房、高房價以及去年基期相...

中油主管出車禍爆出勤「代刷卡」 政風調查遭記申誡

台灣中油公司煉製事業部公關組顏姓主管，被爆3年前將公務車私用時發生車禍，事發還請同事幫打卡，由中油處理車禍理賠。中油發言...

買房後入厝前大掃除 信義房屋提醒留心四大「盲區」

近來房市由自住買盤挑大樑，多數買方在成交後都迫不及待的想搬新家，不管是中古屋或新成屋，也無論是否有重新裝修，入厝前必定會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。