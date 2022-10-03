看Q3紡織業景氣 紡拓會秘書長黃偉基：可望逆中求勝

第26屆台北紡織展（TITAS）今（3）日舉辦展前記者會。展望後續景氣，紡拓會秘書長黃偉基表示，雖然面對俄烏戰爭、通膨等不利因素，許多業者對未來持保守心態，但台灣廠商還是相當具有競爭力的，尤其在台幣貶值下助攻下，第3季紡織業表現不會太難看，可望逆中求勝。

黃偉基指出，今年7、8月各國政府並沒有對消費者進行紓困，觀察8月營收是幾家歡樂幾家愁，且9月份銷售旺季並沒有到來，可以發現同業抱持保守的心態。然而，上半年接連遭逢供應鏈斷鏈、俄烏戰爭、庫存升高等事件衝擊，今年紡織業前7個月出口值達55.47億美元，年增率8.12%，還是較去年同期成長，因此第3季表現不會太難看。至於第4季會到底如何？還是要看會不會有急單出現。

呼應上周儒鴻董事長洪鎮海所提出的三個要點，黃偉基認為，明年5月中旬前，美元不再強勢、俄烏戰爭緩解以及通貨膨脹換解，這三個條件是很可能成立的，也樂觀其成。不過在此之前，台廠要有蹲下來練功的心理準備。