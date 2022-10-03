合庫落實企業永續發展 獲2022台北市零碳標竿獎特優獎

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

合庫銀行以實際行動具體實踐永續作為，並貫徹永續經營理念，持續邁向2050淨零排放之目標。首次以資訊部大樓參加「台北市零碳標竿獎」評選，獲頒「工商產業乙組特優獎」殊榮，台北市政府今 （3） 日於台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，希望藉由公開表揚獎勵在提高能資源效率與節能減碳方面績優單位，激發各界仿效，讓低碳節能生活形成全民共同參與的社會運動。

為持續達成節能減碳目標，合庫銀行針對大量耗電設備進行管理及改善。內部裝修採用綠建材、空調設備改採高效率變頻冰水主機、照明及衛生器具選用具節能標章認證之產品，另於自有行舍逐年建置太陽能板等，落實環境永續理念。以本次獲獎標的資訊部大樓為例，透過汰換冰水主機、空調冰水泵、客貨梯、發電機及導入LED節能燈具等多項措施，111年用電量較110年減少逾5%以上，成效顯著，因而獲得「2022台北市零碳標竿獎」特優獎的肯定。

合作金庫（5880）在董事長雷仲達領導下，持續關注永續發展議題，於去（110）年10月底率先公股同業發行社會責任金融債，協助無自用住宅之首購族購置住宅，並陸續取得「ISO 14067 碳足跡」、「ISO 20400永續採購指南」及國內外311處全據點「ISO 14064-1溫室氣體盤查」等三項國際標準認證，更於111年3月以金控名義簽署赤道原則，為台灣第一家以金控名義簽署加入之金融機構、另簽署加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative， SBTi）等，以具體行動落實ESG永續發展的決心，榮獲卓越銀行2022評比「最佳ESG永續獎」與「最佳社會共融獎」及再度入選天下雜誌「2022天下永續公民前100強」，名次更是大幅向前躍升至第43名，深耕公司治理之優良表現備受肯定。

減碳

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