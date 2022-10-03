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基泰建設渉吸金上億兵分19路搜索 春源董座曾投資豪宅被搞消失

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

上市建商基泰建設（2538）今(3)日公告遭檢調單位搜索調查，惟記者致電基泰建設，對方至截稿前並未回應；基泰建設董座陳世銘等人因在2011年至2014年間，涉嫌以投資境外不動產、並保證可回本獲利，吸引10名投資人參與投資，金額約上億元，台北地檢署今兵分19路搜索並約談基泰董事長陳世銘、總經理馮先勉等13名涉案人釐清案情。

基泰建設近年屢出現購屋買賣糾紛，2012年基泰建設推出「基泰台大」，當時上市公司春源鋼鐵董事長蔡錫奇因基泰建設總經理馮先勉承諾「三年包租並保證買回」投資型方案，以每年購屋總價3%向蔡承租，若三年後蔡無意持有，將以原價買回，說服蔡錫奇在2013年11月以總價1.3億元買下該案17樓之一豪宅

不過2014年後房市不振，蔡要求對方履約，但卻音訊全無，並在2016年12月提告馮先勉等人詐欺罪，馮與兩名員工被依詐欺罪起訴。今年三月台北地院認為不動產常因景氣變化而出現價格波動，蔡應知悉相關風險，且相關資料難以認定馮等三人騙蔡，判三人無罪，全案可上訴。

另外，位於台北市內湖區的「基泰御峰」豪宅案，先前林姓買方以1.18億元買下23樓頂樓戶，但因認為頂樓泳池有設計不良問題，不斷有低頻噪音傳到屋內，與鄰居共同對建商基泰建設提告，要求公司修繕並求償1,000萬元，台北地院今年七月認定泳池無減音裝置，判基泰建設應重做游泳池，並賠償兩人共360萬元。

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