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請辭立榮董座後 張國煒卸下長榮航太董事代表人

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
星宇航空董事長張國煒。聯合報系資料照片／記者陳立凱／攝影
星宇航空董事長張國煒。聯合報系資料照片／記者陳立凱／攝影

長榮集團家變後，弟弟派透過長榮國際改派在集團各公司的董事，上周長榮國際董事席次大地震後，弟弟派結盟關係生變，長榮國際派在集團各公司的董事也開始變動，今天立榮航空公告，改派在長榮航太的兩席董事代表，由原來為立榮航空代表人張國煒及立榮航空代表人翟健華又改回來原來的立榮航空代表人戴錦銓及立榮航空代表人李緯章。

據了解，由於長榮國際經營權變天後，立即更換長榮國際總經理，接著選出姊夫鄭深池接任董事長，陸續改派立榮航空、長榮航空（2618）、長榮航太、長榮航勤、長汎旅行社、長榮警備保全、長榮國際儲運、中央再保險等公司的董事代表人，

榮運9月27日已經公告，長榮國際法人代表人李寬量請辭董事代表；張國煒請辭立榮航空董事長後，立榮航空在長榮航太的代表也跟著更動，推估未來還會陸續出現各子公司的董事請辭改派。

長榮航空 立榮航空 張國煒

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