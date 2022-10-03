蘇揆盼產業各界齊努力 讓台灣持續人才輩出、產業創新

行政院長蘇貞昌今（3）日出席「第四屆大肚山產業跨域創新高峰論壇」時表示，在蔡總統領導下，近3年來即新設與擴建7座科學園；政府也陸續完成17條備援管線埋設工程，以維持穩定供水量；更預計10年投入5,600多億元，推動「強化電網韌性建設計畫」；且在國內大專院校也已核定設置11所半導體、國際金融、產業創新等研究學院，以培育產業所需關鍵人才；更積極與國際接軌，除正進行中的「臺美21世紀貿易倡議」外，我國亦申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望從地方到中央舉國一體為台灣努力。

蘇貞昌說，台中大肚山是台灣製造業的重鎮，以工具機、精密機械、自行車等製造業為主軸，並聚集1千多家廠商，形成一條黃金縱谷與廊帶。而交通部前部長林佳龍在擔任台中市長時，有感於大肚山產業聚落發展的重要性，因此邀集中部工商企業領袖籌組成立大肚山產業創新基金會，並透過舉辦論壇的方式，集結大家的智慧、串聯彼此需要，讓相關產業人士能夠共學、共創、共同合作；同時該基金會也協助業界向政府反映意見，使政府能夠即時提供協助，進而使這些產業獲得高度發展。蘇貞昌強調，林佳龍前部長當年為台灣產業發展及人才培育埋下成功的種子，深具前瞻眼光與非凡格局，殊值肯定。

蘇貞昌指出，政府十分重視國內產業的需求，並積極解決產業所面臨的各種問題及困難，在蔡總統領導下，近3年來即新設與擴建7座科學園區，土地面積近700公頃；此外，為解決產業及民生所需用水，政府也陸續完成17條備援管線埋設工程，以維持穩定供水量；在穩定供電方面，也預計10年投入5,600多億元，推動「強化電網韌性建設計畫」，提升全國電網韌性；在專業人才培育方面，國內大專院校也已核定設置11所半導體、國際金融、產業創新等研究學院，以培育產業所需關鍵人才；同時，台灣也積極與國際連結，除了刻正進行中的「臺美21世紀貿易倡議」外，我國亦申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望從地方到中央舉國一體為台灣努力。

蘇貞昌強調，台灣土地面積在全世界200多個國家中，僅排名第143，人口也僅2,300萬人，但正因政府非常重視人才培育，因此台灣能夠人才輩出，同時各產業也努力打拚，使台灣貿易總值能夠一舉躍上全球第16名。

蘇貞昌進一步表示，世界各國近年來飽受COVID-19疫情衝擊，以及戰爭、極端氣候的影響，受創嚴重，但台灣卻在最困難的時代拚出最好的成績，去（2021）年台灣更在遭逢百年大旱之際，展現舉國同心的力量，共同締造11年來最高的經濟成長率6.57%。蘇揆表示，疫情肆虐迄今已2年9個月，造成全球6億1千多萬人確診、超過650萬人死亡，台灣不僅守住疫情，更交出最亮眼的防疫成績單，如今抗疫已到最後關頭，國境即將開放，相信台灣定能在疫情復甦後繼續走向世界的舞台，同時也歡迎世界各國觀光客前來台灣旅遊，共同見證台灣的美好。

蘇貞昌也提到，2006年他首次擔任行政院長時，大肚山產業創新基金會董事長施茂林在其麾下擔任法務部長；而2019年他再任行政院長時，該基金會榮譽董事長林佳龍則擔任交通部長，今天能與他們兩人共聚一堂，不禁讚嘆緣分的美好。蘇貞昌也回憶道，今日論壇所舉辦的地點，以前並非飯店，而是遠東公司紡織廠，以及公賣局販售啤酒、酒甕的處所，飯店門外的道路則是從萬華搭乘火車到臺中必經的鐵路，其後在台北縣前縣長尤清以及他接棒縣長後的擘劃下，終於脫胎換骨，包括新北市政府大樓也是他擔任台北縣長時所建造，如今板橋也轉型成為繁榮的都市，顯見只要選對一位市長和首長，便能改變一座城市的樣貌。

最後，蘇貞昌表示，今日論壇讓大家看到當年林佳龍前部長的遠見，以及施茂林董事長、廖紫岑執行長的領導力與努力，希望產業各界一起加油，讓台灣繼續人才輩出、產業創新，並在國際上永遠占有一席之地。