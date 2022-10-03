TaiwanPlus電視頻道開播 蘇揆：扮演對外發聲管道

行政院長蘇貞昌今（3）日與蔡總統共同出席「TaiwanPlus電視頻道開播記者會」時表示，TaiwanPlus於去（2021）年8月率先在網路平台上開播，其後在各方努力下，終於在今日於電視頻道開播，並且以全英語節目為主，向世界分享台灣許多美麗、感動人心的故事與經驗，也希望該頻道開播後，能成功扮演一個對外發聲的管道，讓世界更認識台灣。

蘇貞昌表示，在全世界230個國家及地區中，台灣土地面積及人口數分別排名第143位及第57位，但台灣的貿易總值卻名列全球第16。而COVID-19疫情肆虐世界各國2年9個多月以來，造成全球6億1千多萬人確診、超過650萬人死亡，台灣先前遭權威機構研判，因距離中國最近，且人員互動往來綿密，極有可能受到中國疫情嚴重波及，但事實並非如此，我們全體國人在依循中央流行疫情指揮中心防疫規範下，不但成功守住防疫，去年經濟成長率更達6.57%，創11年來新高，成績斐然。

蘇貞昌指出，台灣重視自由、民主及人權等普世價值，並與世界上認同此一價值、具有相同理念的國家站在同一陣線，即使鄰近的中國始終不放棄以武力威嚇台灣，並以軍機、軍艦繞台、飛彈試射等方式不斷擾台，甚至派出無人機侵擾金門，但台灣在蔡總統領導下，仍不憂不懼，人民不僅如常生活，經濟也正常發展，同時在自由、民主及人權等各方面的國際評比更是飛躍進步，屢獲佳績。

蘇貞昌表示，他相信全世界都熱切希望知道台灣成功的防疫經驗，以及在疫情期間如何逆勢成長，創造經濟佳績；同時面對中國威脅壓迫時，又是如何展現韌性，堅守民主自由體制，深化民主發展，台灣十分樂意與全世界分享這些故事與經驗，並為世界做出貢獻，相信未來TaiwanPlus開播後，定能成功扮演一個對外發聲的管道，也希望大家持續一起努力，讓世界更認識台灣。