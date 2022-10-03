第26屆紡織展下周登場 以永續環保等五大核心為主題

由經濟部國貿局指導、紡拓會主辦的第26屆台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS）將於10月12日至14日假南港展覽館1館舉辦。紡拓會秘書長黃偉基表示，此屆TITAS以五大核心為主題：「永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織、智慧製造」，共有來自台灣、美國、英國、等10個國家、367家參展商參展。

黃偉基指出，今年展覽首要主題是永續，因為節能減廢議題是紡織業近年矚目的焦點，供應商或品牌商皆積極建立結合環保與機能的綠色供應鏈，此次將展出台灣紡織業者運用創新技術在永續發展的前提下亦兼顧產品的機能性。

此外，文化部為促成紡織上中游廠商與台灣優秀設計師合作，媒合台北紡織展參展廠商與時裝設計師品牌，於台北紡織展開幕籌辦「永續心時尚」服裝動態展演，展現時尚產業鏈合作之亮麗成果。

此屆TITAS以五大核心為主題：「永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織、智慧製造」，共有來自台灣、美國、英國、瑞士、瑞典、義大利、日本、韓國、中國、香港等10個國家367家參展商參展，合計896個攤位展出。

本屆國內頂尖的紡織業者如台塑企業、遠東新世紀（1402）、力麗集團、儒鴻（1476）、旭榮集團、宏遠（1460）、集盛（1455）、宜新（4440）、新光合纖、南緯（1467）、興采（4433）、佳紡、福盈、永光化學（1711）、台灣百和（9938）、偉全（1465）、展頌、三芳化學（1307）、高林（2906）、台灣歐西瑪、精機等，皆藉TITAS平台大展創研實力。

另有24個紡織相關公協會及研究單位參與，如：紡紗、人纖織造、毛紡織、織布、絲織、針織、絲綢印染、棉布印染、製衣、毛衣、毛巾、手套、織襪、帽子、拉鍊、不織布、台北市針車、臺灣機械、臺灣縫製機械、臺灣產業用紡織品協會、南台灣紡織研發聯盟、台灣優質內衣聯盟，以及紡織產業綜合研究所與工業技術研究院材化所等研究機構共襄盛舉，展現台灣紡織業上中下游群策群力的凝聚力。