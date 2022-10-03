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奇美實業組生質塑膠供應鏈 為減碳取代化石原料

中央社／ 台南3日電

奇美實業今天宣布與另3家企業合組生質塑膠供應鏈，將以生質苯乙烯來製造生質塑膠產品，與傳統化石原料相比，可大幅降低產業的溫室氣體排放量，為減碳做出貢獻。

奇美實業新聞稿指出，奇美實業與Neste、出光興產（Idemitsu Kosan）、三菱商事（Mitsubishi Corporation）合組「生質塑膠」供應鏈，將採用Neste的生質輕油來生產生質苯乙烯，並以生質苯乙烯來製造生質塑膠，預計可於2023年上半年推出。

奇美實業指出，Neste生產的生質輕油來自於廢油等100%生物基原料，與傳統化石原料相比，可大幅降低生命週期中產生的溫室氣體排放。

奇美實業指出，未來將由出光興產依照質量平衡方法生產生質苯乙烯，並供應給奇美實業生產生質塑膠產品，三菱商事則將負責供應鏈管理及生質產品市場發展工作。

奇美實業指出，供應鏈中的4家公司盼發展新的可再生生質原料，用來取代傳統化石原料，為產業的溫室氣體排放減量及邁向低碳社會做出貢獻。

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