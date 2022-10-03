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機車龍頭爭霸戰 三陽車SYM品牌9月銷售再奪冠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽董事長吳清源父子攜手推升機車的市占率不斷提升，最新出爐9月銷售已連五個月拿下冠軍。記者黃淑惠/攝影
三陽董事長吳清源父子攜手推升機車的市占率不斷提升，最新出爐9月銷售已連五個月拿下冠軍。記者黃淑惠/攝影

機車龍頭爭霸戰全面開戰，三陽機車的市占率不斷提升，最新出爐9月銷售成績已連五個月拿下冠軍，今年全力朝著機車市占第一名的目標挺進。

三陽車9月機車銷售傳捷報，三陽的SYM品牌銷售再度拿下第一名，共賣出2.9萬台，市占率達38.5%，光陽機車KYMCO的銷售台數緊追在後，銷售台數達1.88萬台，市占率為25%，YAMAHA銷售台數為1.37萬台，市占率為18.2%，知名電動車品牌Gogoro銷售台數為6948台，市占率為9.2%。

機車達人表示，9月原本就是機車銷售的旺季，搭配開學季節來臨，學生買機車的成交量攀升，進入9月回歸校園生活的同時，三陽車SYM品牌也推出各種促銷專案，再加上三陽這些年來強化研發，中、高階的車款增加，都深受消費者喜愛，銷售量自5月以來一路攀升，跟原本第一名的光陽不斷拉高距離，爭搶今年銷售第1名的龍頭寶座。

法人分析，三陽車的的營收組成69%的營收來自機車，28%是汽車，零件其他則是3%；隨著機車的銷售量不斷提升，三陽今年上半年每股後純益已經攀升到20.9元，較去年同期1.28元大幅成長，尤其，機車銷售在5月後每個月都創新高，推估第3季的獲利表現更是可期。

三陽 營收 光陽

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