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車廠加大力度促銷 九月車市增溫

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣車是九月總市場35,822台(比去年少了12.9%、較上月增加4%)。 9月份台灣汽車市場脫離民俗月淡季，加上各大國產品牌皆增加促銷力道，市場買氣持續增溫。同時，BENZ、BMW等高級車在9月份的來車持續增加，故總台數較前月成長。其中和泰汽車在9月份合計登錄12,086台，市佔率33.7%。

和泰車指出，10月總市場預估38,000台(比去年增加8%)，T+L登錄設定12,700台，市佔率33.4%。

展望10月，在消費者購車需求維持穩定，以及車廠持續提供優惠促銷方案，加上部分進口車型供應狀況逐漸獲得改善等因素下，預期10月份全月總市場預估可達38,000台以上。TOYOTA在10月持續提供顧客多項超值購車優惠方案，針對ALTIS(包含汽油、油電車型)推出60萬/30期高額零利率優惠購車方案，另外，受到好評的COROLLA CROSS「TOYOTA豪禮狂FUN」優惠總價值最高超過15萬元的活動也將延續實施。

和泰汽車9月份在TOYOTA旗下主力車型COROLLA CROSS推出「TOYOTA豪禮狂FUN」販促活動奏效，單月領牌達3,288台，亦帶動整體品牌銷售動能 ; 同時，RAV4本月份供應較為充足，領牌數來到1,704台，重回進口SUV No.1寶座。最終，TOYOTA品牌在COROLLA CROSS與RAV4國產、進口SUV雙級距銷售冠軍的帶領下，合計領牌達10,703台。

和泰汽車於9/21宣佈五款車型(TOWN ACE、RAV4 HEV、SIENNA、GR YARIS、 GR86)漲價資訊後，接單狀況未見變化，顯示因原物料成本上升而導致的漲價，原本就在消費者的預期之內，所以對購車需求並未產生影響。

9月整體高級車市場登錄7,681台，年減15.9%；Lexus 9月全月登錄1,383台，年減24.2%。 由於零組件短缺問題尚未緩解，新車到港台數有限，故本月份登錄去年比較低。

車市 漲價

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