台中高年級豪宅榜集中夏綠地 「理性與感性」十強占四強

綠地景觀撐房價，經過時間考驗更顯真理！最新市調統計，台中市七期中古豪宅社區近一年房價表現，成交單價前十高社區集中在市政北五路的夏綠地園道，其中「理性與感性」占四席，「似水年華」占三席，且全數站上5字頭單價。

夏綠地園道與市政園道合稱為雙十字綠園道，為七期重劃區開發初始唯一的綠地設施，由鉅、聯聚、龍寶、精銳、生產力等建商爭相卡位園道旁推案，可說是七期豪宅搖籃發跡地。

即使在時間推移下，新重劃區如單元二、14期高價聚落不斷誕生，但七期「正Ｃ位」景觀豪宅房價仍舊歷久不衰，甚至翻倍成長，大棟距綠意景觀成為保值關鍵力。

據內政部實價登錄網站，西屯區屋齡10年以上住宅大樓，成交單價排名前段社區仍以七期為主，前十高價社區中有八個社區座落地點在「市政北五路」，也就是向南面夏綠地綠園道路段。成交單價最高社區為「聯聚信義大廈」25樓戶，每坪單價67萬元。第二為「寶輝花園廣場」21樓戶，每坪單價58.8萬元。

而榜上表現最突出的則是由鉅「理性與感性」，中低樓層的8樓戶實登單價為每坪56.6萬元，目前暫居第三高，且前十高價中就占了四個名次，與第二名的58.8萬僅2萬元之差。

群義房屋京璽市政加盟店店長王濬祺指出，擁有大棟距景觀視野的住宅社區，在七期豪宅林立中更顯稀有搶手，觀察榜上「理性與感性」、「似水年華」這兩案價量兼俱，兩者共通點都是朝南面園道第一排，以及角地雙棟距優勢。

仲介分析指出，鎖定七期購屋的富豪客層大多具有台商、企業主，對於住宅價值認定有相當的堅持，例如座向、偏好鄰近公園、梯戶比等，因為配合買方需求而去開發賣方物件是常有的事。

以「理性與感性」為例，270度環景有新光百貨、歌劇院、綠園道，加上50至80坪中坪數設計、不到24%公設比，在七期內幾乎沒有其他競案，只要一有釋出，詢問度都非常高。

此外，王濬祺也提到，近期也遇到來自台北的購屋詢問電話增多，多為半退休、半度假之用，推測是台中宜居環境與房價的性價比已受到外地客肯定。

王濬祺説，對於北部客而言，七期是台中房市指標代表，加上百貨商圈與市政府特區等同台北信義計畫區的概念，如能用台北三分之一價買進，或是比台中預售案八折價取得成屋，即買即用，拓出置產新藍海市場。