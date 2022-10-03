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台中高年級豪宅榜集中夏綠地 「理性與感性」十強占四強

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市七期中古豪宅社區成交單價前十高集中在市政北五路的夏綠地園道。記者宋健生/攝影
台中市七期中古豪宅社區成交單價前十高集中在市政北五路的夏綠地園道。記者宋健生/攝影

綠地景觀撐房價，經過時間考驗更顯真理！最新市調統計，台中市七期中古豪宅社區近一年房價表現，成交單價前十高社區集中在市政北五路的夏綠地園道，其中「理性與感性」占四席，「似水年華」占三席，且全數站上5字頭單價。

夏綠地園道與市政園道合稱為雙十字綠園道，為七期重劃區開發初始唯一的綠地設施，由鉅、聯聚、龍寶、精銳、生產力等建商爭相卡位園道旁推案，可說是七期豪宅搖籃發跡地。

即使在時間推移下，新重劃區如單元二、14期高價聚落不斷誕生，但七期「正Ｃ位」景觀豪宅房價仍舊歷久不衰，甚至翻倍成長，大棟距綠意景觀成為保值關鍵力。

據內政部實價登錄網站，西屯區屋齡10年以上住宅大樓，成交單價排名前段社區仍以七期為主，前十高價社區中有八個社區座落地點在「市政北五路」，也就是向南面夏綠地綠園道路段。成交單價最高社區為「聯聚信義大廈」25樓戶，每坪單價67萬元。第二為「寶輝花園廣場」21樓戶，每坪單價58.8萬元。

而榜上表現最突出的則是由鉅「理性與感性」，中低樓層的8樓戶實登單價為每坪56.6萬元，目前暫居第三高，且前十高價中就占了四個名次，與第二名的58.8萬僅2萬元之差。

群義房屋京璽市政加盟店店長王濬祺指出，擁有大棟距景觀視野的住宅社區，在七期豪宅林立中更顯稀有搶手，觀察榜上「理性與感性」、「似水年華」這兩案價量兼俱，兩者共通點都是朝南面園道第一排，以及角地雙棟距優勢。

仲介分析指出，鎖定七期購屋的富豪客層大多具有台商、企業主，對於住宅價值認定有相當的堅持，例如座向、偏好鄰近公園、梯戶比等，因為配合買方需求而去開發賣方物件是常有的事。

以「理性與感性」為例，270度環景有新光百貨、歌劇院、綠園道，加上50至80坪中坪數設計、不到24%公設比，在七期內幾乎沒有其他競案，只要一有釋出，詢問度都非常高。

此外，王濬祺也提到，近期也遇到來自台北的購屋詢問電話增多，多為半退休、半度假之用，推測是台中宜居環境與房價的性價比已受到外地客肯定。

王濬祺説，對於北部客而言，七期是台中房市指標代表，加上百貨商圈與市政府特區等同台北信義計畫區的概念，如能用台北三分之一價買進，或是比台中預售案八折價取得成屋，即買即用，拓出置產新藍海市場。

全球居不動產研究室陳炳辰指出，今年上半年台中七期預售新案已在單價70萬至80萬元之譜，明年更有喊出百萬坪價的新案推出，購屋成本高昂卻不一定能在環境、坪數、座向等各方面條件，都能滿足買方需求，尤其眼下經濟環境動盪，是迫使豪宅客轉向新古、中古市場的原因之一。

由鉅「理性與感性」成交單價在七期前十高社區中占四席。記者宋健生/攝影
由鉅「理性與感性」成交單價在七期前十高社區中占四席。記者宋健生/攝影
台中市西屯區屋齡10年以上高年級豪宅排行榜。資料來源：內政部實價登錄網站
台中市西屯區屋齡10年以上高年級豪宅排行榜。資料來源：內政部實價登錄網站

豪宅 房價 重劃區

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