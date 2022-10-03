北市租金補貼加碼 自10月3日開始申請

台北市都市發展局111年度住宅加碼補貼於今年10月3日至12月30日受理，提醒符合資格的民眾把握時間於受理期間內提出申請。

都發局說，因台北市租金負擔較高，為幫助市民獲得妥適居住協助，每年8月市府都會配合內政部營建署辦理租金補貼加碼方案，特別針對設籍在台北市的市民再加碼給予分級租金補貼。只要符合租金補貼相關規定，並視核定戶家庭所得及家庭成員人數條件，自2017年度起，補貼額度更提高至11,000元，期減輕市民租屋負擔。

由於今年租金補貼方案改由內政部營建署直接受理發放，而其補貼方案僅針對低收、單身青年或育兒家庭等給予加乘，然而並非所有收入受限者均可獲得低收入戶或社會弱勢之認定，因此北市府均是以「家庭平均所得」做為補貼條件。而經比較中央300億專案，尚有一定收入(家戶平均每人每月收入28,023元)以下一般家庭、社會弱勢家庭、新婚家庭及育有四人以下未成年子女家庭，中央補貼將低於過去市府額度，因此市府責成都發局研擬加碼方案，並針對受影響族群實施差額補貼計畫，由市府編列預算，將差額補齊至與台北市2021年度之加碼補貼金額，辦理加碼補貼計畫。

都發局提醒，補貼額度、資格及申請條件請參考懶人包，另10月3日同步上線試算及申請系統，欲申請今年度租金補貼差額加碼方案的民眾，於受理期間可透過都發局租金補貼網提出申請(網址：https://www.rent-allowance.gov.taipei/)或自行上網下載紙本申請書以「掛號郵寄」方式（以郵戳為憑）至都市發展局中區辦公室申請（地址：台北市中山區南京東路三段168號18樓），亦可至鄰近區公所、本局中區辦公室1樓臨時櫃台索取紙本申請書，相關訊息可撥打臺北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉0再轉1)洽詢。