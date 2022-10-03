永豐棧酒店再陷經營風暴 新團隊說已入主但創辦人否認

台中市知名指標性酒店永豐棧酒店再陷經營風暴，酒店1日發出新聞稿表示：「永豐棧酒店已浴火重生，由順為國際團隊自9月1日起接手將重鑄五星級旅宿服務」；不過酒店創辦人何豐棧卻指出，順為兩個多月未依約付租金，租賃合約將自動失效。

何豐棧強調，順為國際透過永豐棧酒店發出的新聞稿，只有順為董事長一個人的簽名，因此不具效力；而他也已寄出律師存證信函，要求順為依約繳付租金，否則將訴諸法律行動。

何豐棧指出，他是以個人名義，於今年6月與順為國際董事長沈暄浤簽訂租賃契約，雙方約定自7月起由順為承租並取得酒店經營權，前三個月每月金租750萬元，之後月租金為800萬元。

何豐棧表示，順為接手經營後，7月有付租金，但8月至今均未依約付租金；而按原訂契約，順為如未付租金逾二個月，合約將自動失效。

永豐棧發出的新聞稿指出，永豐棧酒店為台中市知名指標性五星酒店，在地經營超過20餘年，多年來屢次締造旅宿行業指標外，在各次的金融危機與市場風險波動下仍屹立不搖，堅定地為旅客提供高品質服務。

近年因新冠肺炎疫情與旅宿同業共受毀滅性影響，原經營團隊面臨市場變化艱難維繫，在多方考量下，急需從酒店管理運營結構、品牌服務更新、消費者認同等不同層次問題上進行突破性變革，以迎接後疫情時代的服務新格局。

考量永續堅持為住客提供高品質服務，永豐棧酒店於111年9月1日起由新團隊提供全新服務，正式將永豐棧酒店之經營權移轉易手由「順為國際股份有限公司」及關企業全面接手經營，負責飯店各項管理與餐飲服務工作。

順為國際經營團隊由跨國餐旅及顧客體驗顧問團隊共同組成，起源於台灣的優秀夥伴們於世界各國服務歷練享譽盛名，團隊擅長於透過創新服務模式，為客戶締造高度滿意的需求滿足，持續為新老客戶提供無限滿意的五星級酒店餐旅服務。

順為國際經營團隊除網羅海內外旅宿業經驗豐富菁英，對支持永豐棧酒店的貴賓提供服務外，並委由晁盛顧問集團現地督導執行酒店精實續效管理、全球化旅客服務與市場行銷推廣工作，提升行政效率並維持國際商務旅客品牌認同。

另針對飯店旅宿及餐飲部份均分階段執行硬體設施全面改裝升級，除在原有「阿利海鮮」、「風尚西餐廳」料理革新升級並更名重新出發外，同時新成立「敦城港粵茶樓」頂級港式飲茶品牌，

並網羅海內外多元豐富活體山珍海味食材，強化全球化特色食材料理供應，為全球商務旅客打造全方位商務功能及需求滿足的全新永豐棧酒店。

1997年創立的永豐棧酒店，總客房數334間，創辦人何豐棧為台中市何厝的望族，目前董事長登記何豐棧的友人楊士弘。永豐棧於2010年全盛時期大舉擴張事業版圖，陸續入主墾丁超人氣餐廳阿利海產，並將阿利餐廳引進台中總店。

2016年還租下屏東恆春漁會旗下的「後壁湖港漁民休憩中心」、砸下6億元重金打造頂級度假中心「永豐棧後壁湖畔」（目前已更名馥蘭朵墾丁度假酒店），共有33間客房，主要鎖定金字塔目標客層。

但墾丁大手筆的投資案卻讓永豐棧踢到鐵板，營運並不如預期順利，造成資金壓力；而在新冠疫情衝擊下，讓酒店經營更是加雪上加霜。

永豐棧酒店今年初傳出財務危機，酒店因積欠員工薪水爆發離職潮，員工並向台中市勞工局申請調解；酒店也積極向外籌措資金以度過難關。