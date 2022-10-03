晶碩9月、Q3營收創歷史新高 雙11拉貨優於預期

晶碩（6491）公告9月合併營收6.78億元，年增12.09%、月增33.78%，創下單月歷史新高紀錄，同時，第3季營收來到16.41億元，年增8.5%，並打敗去年第4季創下的高峰，創下單季歷史新高。晶碩表示，中國大陸雙11檔期客戶備貨需求優於預期，帶動9月營收表現，從在手訂單來看，10月營收也可望與9月表現相當，對第4季看法正向樂觀。晶碩今日早盤股價開高，不過，受大盤氛圍不佳影響，漲勢收斂。

市場原憂心晶碩受中國大陸堅持清零政策、電商監管影響，今年雙11檔期客戶拉貨動能將不若往年顯著，不過，從晶碩公布9月營收創下歷史新高看來，客戶備貨需求仍相當強勁，月營收表現優於預期。公司表示，來自中國大陸市場的需求是推升9月營收表現的主力，且10月訂單仍十分強勁。不過，接下來11月的出貨會以自有品牌為主，今年旗下自有品牌在中國大陸雙11的策略仍會相對保守，以保利潤率為主，至於12月反映中國大陸客戶拉貨高峰已過，主要則須視日本市場的動能而定。

晶碩累計前三季營收來到45.45億元，年增率12.48%，符合公司當初雙位數成長目標，第4季在旺季催化下，也可望維繫在高檔。在產能方面，晶碩透過產能去瓶頸，提升龜山廠產能10~15%，今年年底月產能將達8000萬片，另，年底大溪新廠投產後，法人估，2023年大溪廠月產能將逐步增加至4600萬片，產能將逐步開出。

法人表示，晶碩在既有客戶繼續成長、新客戶加入下，全年業績力拚成長15%。尤其日本市場由於去年基期偏低，今年成長動能明顯，加上日本品牌銷往中國大陸亦有不小的收穫，是推升全年業績的重要引擎。