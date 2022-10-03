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餐飲零售綻放薪情 北市企業徵才釋出680個工作機會

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市就業服務處於10月3日至7日，邀集國內14家知名企業含住宿餐飲業、批發零售業、照顧服務業，於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出680個工作機會。北市勞動局提供
台北市就業服務處於10月3日至7日，邀集國內14家知名企業含住宿餐飲業、批發零售業、照顧服務業，於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出680個工作機會。北市勞動局提供

台北市就業服務處於10月3日至7日，邀集國內14家知名企業含住宿餐飲業、批發零售業、照顧服務業，於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出680個工作機會，其中住宿餐飲及零售業共12家，635個工作機會，近95%總工作機會數，歡迎準備進入職場的社會新鮮人、二度就業或有轉職需求的民眾，可親至臺北市各就業服站，參加現場徵才活動。

勞動局表示，歷經兩年多疫情風暴，隨著生活漸回常軌，國內內需消費表現更是超乎預期，據報導8月零售業連續12個月正成長，而餐飲業營業額也表現強勁，寫下歷史次高，緊接10月而來的邊境解封喜訊，各廠商莫不在經營布局上加快腳步。全職職缺佔67%，平均起薪33K起，徵才職缺，主管職及儲備幹部的機會漸與基層人員相當，可見廠商在迎接疫後商機同時，更放遠未來，積極在人員招募上以留才、育才來穩固企業根基。

米其林名店鼎泰豐釋出105名工作機會，料理廚師(須持有中餐丙級以上(含)證照及三年以上炒鍋及刀工經驗)，50K起跳，依廚務技能狀況可再敘薪，餐飲服務專員(含國際組)、收銀專員高薪44K，洗碗作業員高薪39.5K，如同大家所知優良的服務品質，鼎泰豐的員工薪資福利同樣屹立於台灣餐飲界頂端，也是餐飲職人嚮往一試的職場場域，歡迎所有對餐飲有興趣、個性主動積極有責任感的求職朋友，無經驗(料理廚師除外)也歡迎。

五星級飯店開泰豐國際(文華東方酒店)釋出40名工作機會，有客服中心專員、餐廳服務員、櫃台人員及房務員，薪資30K至38K，任職滿六個月以上，得申請酒店內部轉調，滿12至24個月以上，得申請集團酒店轉調(視轉調地點簽證申請而定)，也是可以繞著地球，一邊旅遊、一邊累積工作經驗的好選擇，而連鎖餐飲集團路易莎職人咖啡除了門市人員外還有行銷公關、財會專員、品保專員、麵包、烘焙師傅等各種職缺，希望能招募強力的新血加入。

勞動局指出，本週徵才廠商有鼎泰豐小吃店、台'北市私立樂昱居家長照機構、台北市私立忠孝居家長照機構、路易莎職人咖啡、鑫鼎王餐飲、金御賞、香繼光、揚秦(麥味登、炸雞大獅)、家城(漢堡王)、群品餐飲(石二鍋)、開泰豐國際(文華東方)、稻荷餐飲國際、瀧厚、三商家購(美廉社)。

就服處表示，此次徵才活動的時間地點，4日在艋舺、北投就服站舉辦，5日在內湖就服站舉辦，6日在信義、艋舺、景美、西門就服站舉辦，7日在西門就服站舉辦，活動時間大都為下午2至4時，參與廠商皆經主辦單位就業服務處嚴格把關，並無勞資爭議及無薪假狀況求職朋友可放心面試；也呼籲求職朋友呈現最好的自己，把握爭取安心就業的機會。

勞動局提醒求職民眾，為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2023年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

餐飲業 徵才活動

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