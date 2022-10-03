岡山地價、房價雙漲 相對親民的「聚賢匯」再推2期

北高雄近期建設利多不斷，不少知名建商看好新興重劃區地段，紛紛進駐投資開發，相鄰區域地段因房價親民，也成為新一波購屋熱區。

像壹起飛建設在典寶溪滯洪池旁推出的新加坡式建案「聚賢匯」，5月才推第1期，半年不到續推第2期，業者打鐵趁熱即起推出限量早鳥預約優惠，盼再下一城。

半導體S科技廊帶、軌道經濟、商場進駐等多重話題發酵，其中岡山區是北高雄人口最密集的行政區，人口近10萬人，隨著台積電、橋科動土、招商進駐，將再添人口紅利，帶動北高雄住宅剛性需求。

房仲業指出，與台電共站轉乘的捷運岡山站預計2024年完成，號稱「岡山版農16」的87期重劃區、岡山樂購站前廣場、高醫岡山分院、岡山運動中心、國一岡山第二交流道等工程，至2028年前也會相繼完工。看好發展，包括隆大、皇苑及鑫龍騰開發均有購地，當中鑫龍騰開發去年底以每坪72.8萬元購入重劃區土地，創岡山地價新高。也因各項公共建設和民間投資陸續到位，區域房價已上看3字頭。

壹起飛建設執行長蔡宗叡表示，岡山區地價不斷飆漲，相較下，87期周緣的白米區域建置滯洪池生態公園後，解決淹水疑慮也增加生活休閒風氣，成為宜居環境，但房價相對親民，「聚賢匯」建案一期今年5月才公開，現已進入第2期，因新加坡式華廈輕豪宅建築風格，首推10年防水保固，獲不少首購及換屋族青睞，因此即日起推早鳥預約優惠，備有好康四重送，盼更多人能擁有高CP值的優質好宅。