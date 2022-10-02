購屋痛苦指數再飆高！逾10年不吃不喝 才能在台灣買房

內政部今（2）日發布最新房價負擔能力指標，今年第2季全國房貸負擔率為39.62%，較上季上升1.27%，較去年同季上升3.35%，等於購屋人近四成家庭收入必須拿來繳房貸，創下統計以來新高，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」等級。

房價所得比（又稱購屋痛苦指數）方面，全國從第1季9.58倍，第2季上升到9.69倍，等於平均要不吃不喝9.69年，才能買房，創下新高，六都中，以臺北市房價所得比16.17倍最高，其次為新北市12.82倍，第三為台中市11.14倍，等於購屋人想在雙北及台中市，要不吃不喝10年以上才買得起。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年房市在通膨、原物料上漲等因素下，帶動房價出現一波明顯走揚，其中又以擁有科技設廠話題的區域，更是出現一大波漲勢，連帶房價所得比與房貸負擔率都呈現有感攀升，現在買房子的負擔的確比3年前增加許多。

內政部表示，房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額，占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。

內政部指出，本季全國中位數住宅價格由上季840萬元上升至850萬元，使負擔率增加0.46%，五大銀行平均購屋貸款利率由1.368%升至1.592%，使負擔率略增0.83%。

中位數家戶可支配所得由87.68萬元增加至87.72萬元，僅增加400元，僅使負擔率減少0.02%。整體而言，第2季全國房貸負擔率季增1.27％，內政部表示，主要是受到購屋貸款利率上升影響。

六都房貸負擔率方面，臺北市及新北市房貸負擔率為66.12%及52.41%，較上季上升1.21%及0.96%，為房價負擔能力「過低」等級；臺中市為45.54%，較上季上升0.46%，為房價負擔能力「偏低」等級；臺南市、高雄市及桃園市則分別為38.26%、38.17%及32.01%，較上季上升1.42%、2.58%及0.51%，均為房價負擔能力「略低」等級。

此外，在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。