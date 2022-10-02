海外遊刷卡商機 兆豐主打日本、台新訂房回饋最多

政府預計於10月13日實施入境免居隔「0+7」新制，正逢耶誕與跨年假期即將到來，民眾出國旅遊的期待蓄勢待發，發卡銀行摩拳擦掌推出優惠，迎接期盼了兩年多的海外刷卡商機。

台新銀行（2887）支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，2022年11月30日前使用台新銀行信用卡於旅行社、航空公司、指定訂房網及國內飯店滿額享最高19%回饋，還有超人氣火鍋海陸雙人套餐券及網紅吹風機等好禮，指定旅行社行程還享最高現折NT$1萬；提前規劃訂房的卡友今年底前於六大訂房網Agoda、Hotels.com、Expedia、Booking.com、AsiaYo、Trip.com專屬網頁預訂飯店享最高33%優惠。

此外，出入境時於昇恆昌免稅店刷昇恆昌聯名卡消費最高免稅再九折外，滿額可拿最高新台幣2,500昇恆昌禮券，海外消費也可享滿額最高6%，FlyGo卡、玫瑰Giving卡也有筆筆最高3%回饋。

兆豐銀行（2886）主打被台灣人票選為疫情後最想去的國家日本，由於日本即將在10月11日開放海外旅客自由行，台灣也將在10月13日解封，推出0+7入境免居檢，兆豐銀行直接推出23%超殺回饋。

方案包括，「利多御璽卡」所有海外消費全部3%回饋無上限外，年底前不分實體或網購，只要累計刷滿1萬日圓，登錄就送1000日圓；不論國內外，只要在飯店、航空公司、旅行社、訂房網、高鐵及台鐵等六大通路刷滿萬元，再送爭鮮1000元，總計最高可拿回23%超高回饋。