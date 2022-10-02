海外遊刷卡商機 兆豐主打日本、台新訂房回饋最多
政府預計於10月13日實施入境免居隔「0+7」新制，正逢耶誕與跨年假期即將到來，民眾出國旅遊的期待蓄勢待發，發卡銀行摩拳擦掌推出優惠，迎接期盼了兩年多的海外刷卡商機。
台新銀行（2887）支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，2022年11月30日前使用台新銀行信用卡於旅行社、航空公司、指定訂房網及國內飯店滿額享最高19%回饋，還有超人氣火鍋海陸雙人套餐券及網紅吹風機等好禮，指定旅行社行程還享最高現折NT$1萬；提前規劃訂房的卡友今年底前於六大訂房網Agoda、Hotels.com、Expedia、Booking.com、AsiaYo、Trip.com專屬網頁預訂飯店享最高33%優惠。
此外，出入境時於昇恆昌免稅店刷昇恆昌聯名卡消費最高免稅再九折外，滿額可拿最高新台幣2,500昇恆昌禮券，海外消費也可享滿額最高6%，FlyGo卡、玫瑰Giving卡也有筆筆最高3%回饋。
兆豐銀行（2886）主打被台灣人票選為疫情後最想去的國家日本，由於日本即將在10月11日開放海外旅客自由行，台灣也將在10月13日解封，推出0+7入境免居檢，兆豐銀行直接推出23%超殺回饋。
方案包括，「利多御璽卡」所有海外消費全部3%回饋無上限外，年底前不分實體或網購，只要累計刷滿1萬日圓，登錄就送1000日圓；不論國內外，只要在飯店、航空公司、旅行社、訂房網、高鐵及台鐵等六大通路刷滿萬元，再送爭鮮1000元，總計最高可拿回23%超高回饋。
兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，日本一直是國人最熱衷的旅遊地點，日前兆豐專為頂級客群量身打造六天要價台幣百萬元的日本瀨戶內雙人旅遊，限量34席照樣搶購一空，如今隨著下週日本及台灣雙雙解封，緊接而來的楓葉季、跨年、農曆新年等熱門檔期，勢必將帶旺整體日本旅遊簽帳金額，兆豐因此以23%超殺回饋來助陣，希望讓卡友都能放心飛、大膽玩，享受睽違已久的日本旅遊。
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