永慶捐贈政大社科院 打造人才培育、國際交流基地

永慶房產集團與國立政治大學繼2020年展開以公益為出發的產學合作，2021年成立「政治大學不動產研究中心」，30日宣布再攜手展開創新產學合作新篇章，捐贈政大社科院國際會議廳改造工程，將打造一個未來人才培育、產學交流合作及與國際串連接軌的基地。

政大校長李蔡彥表示，國立政治大學和永慶房產集團的共通性之一，就是具有強烈的社會使命，願意主動承擔更多促進社會進步的社會責任。政大與永慶自2020年便攜手展開由公益出發的創新產學合作，投入人才培育、產學交流的計畫，如今又捐贈政大社科院國際會議廳的升級改造工程，打造國際級的學術交流場所，可以說是「軟硬兼備」，全面深化永慶與政大的產學合作。

內政部次長花敬群透過影片表示，永慶房產集團對於社會進步的推動不遺餘力，近年來除了跟政大推出多項產學合作、實習計畫；更在2021年共同成立「政大不動產研究中心」，成為產官學相互交流、良性互動的平台，是企業展現社會責任的最佳典範。

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，自己投身房地產服務40多年，就是要提供給消費者一個公平的房產交易平台。永慶以「先誠實再成交」的精神，提供消費者完整透明的房市資訊，也協助政府推動法制變革。幫助台灣房仲業以「房仲1.0─新式仲介時代」、「房仲2.0─法制仲介時代」後，正式走到「房仲3.0─誠實房仲時代」。

他表示，當今房仲業能走到「誠實房仲時代」，有賴產、官、學三方專業人士的合作和努力。因此永慶要持續與學校密切合作，更要從居住正義擴充到社會共好，為社會帶來更多的正向力量。

此次永慶房產集團捐贈升級的政大社科院國際會議廳，未來將成為政治大學最專業的學術交流場所之一，將舉辦重要的國際論壇與學術會議，有助促進國際之間學術成果交流，亦能開啟產官學的對話與合作。