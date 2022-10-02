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房貸負擔率再創新高！ 買屋要近10年不吃喝、4成收入繳房貸

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖 記者游智文／攝影
房市示意圖 記者游智文／攝影

內政部今(2)日發布最新房價負擔能力指標，今年第二季全國房貸負擔率高達39.62%，購屋人近四成家庭收入必須拿來繳房貸，創下統計以來新高，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」等級。

另外，房價所得比方面，也從第一季9.58倍，第二季上升到9.69倍，等於平均要不吃不喝9.69年，逼近十年才能買房，也寫下新高。

內政部表示，房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額，占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形，經統計，本季全國房貸負擔率為39.62%，較上季上升1.27%，較去年同季上升3.35%。

內政部指出，本季全國中位數住宅價格由上季840萬元上升至850萬元，使負擔率增加0.46%。

另外五大銀行平均購屋貸款利率上升0.224%(由1.368%升至1.592%)，使負擔率略增0.83%。

而中位數家戶可支配所得僅由87.68萬元增加至87.72萬元，僅增加400元，僅使負擔率減少0.02%。整體而言，本季全國房貸負擔率季增1.27 %主要是受到購屋貸款利率上升影響。

6都房貸負擔率部分，台北市及新北市房貸負擔率為66.12%及52.41%，較上季上升1.21%及0.96%，為房價負擔能力「過低」等級。

台中市為45.54%，較上季上升0.46%，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為38.26%、38.17%及32.01%，較上季上升1.42%、2.58%及0.51%，均為房價負擔能力「略低」等級。

房價所得比方面，台北市16.17倍最高，新北市12.82倍居次，台中11.14倍第三。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響；而對於投機客短期炒作抬升房價，加重自住購屋民眾負擔的不公平情形，內政部將持續推動修法予以遏止，以健全房市穩定發展。

資料來源／內政部
資料來源／內政部

房貸 房價

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