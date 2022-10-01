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亞太最大美容生技園區 「佐登妮絲城堡」盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生/嘉義即時報導
亞太最大美容生技園區-「佐登妮絲城堡」今(1)日盛大開幕。佐登妮絲提供
亞太最大美容生技園區-「佐登妮絲城堡」今(1)日盛大開幕。佐登妮絲提供

創新台灣生技躍向嶄新里程碑！佐登-KY（4190）旗下亞太最大美容生技園區-「佐登妮絲城堡」今(1)日盛大開幕，嘉義縣長翁章梁到場剪綵，期待為「嘉」共同打造百億觀光產值。試營運首波門票全數賣光，10月11日至10月31日第二波試營運門票熱烈瘋搶中。

令全台民眾期待不已的佐登妮絲城堡在10/1(六)舉行盛大開園剪綵典禮，佐登妮絲與嘉義縣政府聯手帶來百億觀光產值超過600個就業機會，今天的開幕典禮，包括嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳明文等人都到場祝賀、剪綵，現場冠蓋雲集，超過1,000人共同見證台灣生技史上重要的一刻。佐登妮絲更邀請國立NTSO台灣青年交響樂團吹響歷史性的一刻，並在城堡內展出國畫大師王友俊特展，為民眾增添更多美的氣息。

佐登妮絲集團長期耕耘美容保養品製造生產、醫美及SPA服務等領域，近來更跨足觀光產業，費時7年、斥資30億元在嘉義大林打造亞太最大的巴洛克歐風美容生技園區，巴洛克式的歐風建築以及破百個拍照熱點，尚未正式開幕就在網路上造成轟動話題。

佐登妮絲城堡今日正式舉辦開園典禮，將在10月3日至10月10日進行首波試營運，為雙十連假增添新的觀光去處。

佐登妮絲城堡占地5萬平方公尺，不僅將為嘉義帶來觀光產值，也增添了超過600個就業機會，並因智慧綠能工廠的設計，預計將提供較過去數倍成長的產能。

佐登妮絲總經理陳佳琦表示，佐登妮絲城堡的開幕，將為佐登妮絲集團和嘉義民眾帶來更多機會，除了觀光收入外，更預期能夠成為國際大廠代工基地，造福嘉義當地。

翁章梁表示，嘉義縣10月份也將舉行「2022全民運動會」及「2022國慶焰火在嘉義」，加上佐登妮絲城堡開園及試營運，預計將吸引數十萬遊客共同回嘉感受嘉義的美好。

佐登妮絲城堡不僅有美麗的巴洛克式建築外觀可以打卡，還領先業界開放透明化製程走道，讓民眾可以一窺佐登妮絲高規格的研發及製造過程，也將美麗的概念融合在吃、喝、玩、樂的體驗中。

佐登妮絲集團斥資30億元在嘉義大林打造亞太最大的巴洛克歐風美容生技園區。佐登妮絲提供
佐登妮絲集團斥資30億元在嘉義大林打造亞太最大的巴洛克歐風美容生技園區。佐登妮絲提供

佐登妮絲 觀光 生技

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