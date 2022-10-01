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台灣山茶新增為林下經濟品項 林農種3年後可採摘收成

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，推廣林下經濟。圖／南投林管處提供
南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，推廣林下經濟。圖／南投林管處提供

南投茶葉博覽會將於下周正式揭幕，南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，推廣林下經濟，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，將可提供中部民眾品嘗台灣原生茶的滋味。

南投林管處指出，農委會去年將台灣山茶新增為林下經濟品項，林農經營3年後即可採摘、收成，新增保安林範圍的國土保安用地得經營林下經濟，於顧及保安林功能前提下，容許地主或承租人進行林下品項經營，以惠益保安林周遭山村居民，更能強化林地林用誘因，也為消費市場帶來更多優質的森林產品。

處長李政賢說，300年前台灣就已經發現台灣山茶，是樹齡可達百年的台灣原生植物，在維護台灣山茶基因多樣性與產業收益的前提下，中部地區僅提供種植眉原山品系，生長環境介於海拔700至1650公尺，林務局規劃的林下經濟栽植方式以順坡，及單一條列行距1.5公尺與既有林木混植。培育過程中，台灣山茶須維持其自然生長不以截幹矮化、嫁接及淨土等農藝方式經營。

日治時期，眉原山曾設16.3公頃的野生茶樹保護區，南投林管處因而與林試所投入台灣山茶苗培育，今年已可開放5000株台灣原生山茶苗木供林農登記申購，每株售價為120元，栽培面積以2公頃為上限，每公頃栽植株樹以1111株為上限，讓經營公私有森林的林農可以認識台灣原生山茶的友善經營模式，苗木申購部分，可洽南投林管處各工作站或作業課窗口049-2365226轉2203、張小姐，將有專人協助服務。

南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，推廣林下經濟。圖／南投林管處提供
南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，推廣林下經濟。圖／南投林管處提供
南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，推廣林下經濟。圖／南投林管處提供
南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，推廣林下經濟。圖／南投林管處提供

保護區 農委會 日治時期

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