台灣山茶新增為林下經濟品項 林農種3年後可採摘收成

南投茶葉博覽會將於下周正式揭幕，南投林管處與茶葉改良場魚池分場合作，推廣林下經濟，開發出台灣原生山茶的眉原山品系新品項，將首度公開讓林農試種，將可提供中部民眾品嘗台灣原生茶的滋味。

南投林管處指出，農委會去年將台灣山茶新增為林下經濟品項，林農經營3年後即可採摘、收成，新增保安林範圍的國土保安用地得經營林下經濟，於顧及保安林功能前提下，容許地主或承租人進行林下品項經營，以惠益保安林周遭山村居民，更能強化林地林用誘因，也為消費市場帶來更多優質的森林產品。

處長李政賢說，300年前台灣就已經發現台灣山茶，是樹齡可達百年的台灣原生植物，在維護台灣山茶基因多樣性與產業收益的前提下，中部地區僅提供種植眉原山品系，生長環境介於海拔700至1650公尺，林務局規劃的林下經濟栽植方式以順坡，及單一條列行距1.5公尺與既有林木混植。培育過程中，台灣山茶須維持其自然生長不以截幹矮化、嫁接及淨土等農藝方式經營。