台南七股大潮溝搶種電 全國優秀漁民2分鐘影片沉痛控訴

台南市七股大潮溝被電商業者向國有財產署標租設置面積58.22公頃，裝置容量76.517MW的地面型太陽光電，在大潮溝兩邊傳承兩代養殖文蛤的七股漁民郭永慶，獲得全國優秀漁民代表，面對生存權的威脅，在臉書寫下「已觸到人生存的底線，為了生活我不惜站在刀尖浪口」，今天透過2分鐘影片發表正式抗議沉痛聲明，希望政府能正視他們的生存權。

「我是海埔新生段七股大潮溝旁的養殖漁民，我是郭永慶，我是今年111年全國優秀漁民的代表之一，我對於這次國有財產局（應為國財署）將大潮溝授權電商做為種電之用，會影響到漁民未來引水的權利，在這邊提出正式的抗議，因為太陽光電板種在大潮溝上會造成底泥沼氣化優氣化，引進魚塭會造成文蛤大量死亡，堅決反對種電，國產署在沒有協調之下，貿然將引用大潮溝水的權利喪失掉，這是政府發給的用水權狀，所有在大潮溝兩邊的養殖戶都有權利使用大潮溝乾淨的水養殖，且大潮溝是重大行水區不能做重大建設，國財署有違法之虞，我堅決反對在大潮溝上面種太陽能板，且大潮溝與黑面保護區只有一路之隔，黃偉哲市長在黑面琵鷺保育季才說要保護黑面琵鷺，卻在旁邊同意種電這是極大的諷刺，希望上面當局能重視我們的想法和看法。」

郭永慶日前在接獲全國優秀漁民表揚時，才在臉書寫下「傳承」，描繪他是養殖二代，從小泡著冰冷的海水和腳踩魚塭爛泥，一直想逃離漁民生活，也努力考到台北讀大學，父親當年獲選全國十大農民神農獎，還獲李登輝總統接見，但在外面工作幾年，還是決定返鄉回家幫忙，用自己學到的企業管理專長做轉型，故事令人動容，從一心想逃離到返鄉為振興漁業而努力，卻面臨太陽光電搶地搶水搶走生存權。

郭永慶臉書全文：