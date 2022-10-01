台南七股大潮溝搶種電 全國優秀漁民2分鐘影片沉痛控訴
台南市七股大潮溝被電商業者向國有財產署標租設置面積58.22公頃，裝置容量76.517MW的地面型太陽光電，在大潮溝兩邊傳承兩代養殖文蛤的七股漁民郭永慶，獲得全國優秀漁民代表，面對生存權的威脅，在臉書寫下「已觸到人生存的底線，為了生活我不惜站在刀尖浪口」，今天透過2分鐘影片發表正式抗議沉痛聲明，希望政府能正視他們的生存權。
「我是海埔新生段七股大潮溝旁的養殖漁民，我是郭永慶，我是今年111年全國優秀漁民的代表之一，我對於這次國有財產局（應為國財署）將大潮溝授權電商做為種電之用，會影響到漁民未來引水的權利，在這邊提出正式的抗議，因為太陽光電板種在大潮溝上會造成底泥沼氣化優氣化，引進魚塭會造成文蛤大量死亡，堅決反對種電，國產署在沒有協調之下，貿然將引用大潮溝水的權利喪失掉，這是政府發給的用水權狀，所有在大潮溝兩邊的養殖戶都有權利使用大潮溝乾淨的水養殖，且大潮溝是重大行水區不能做重大建設，國財署有違法之虞，我堅決反對在大潮溝上面種太陽能板，且大潮溝與黑面保護區只有一路之隔，黃偉哲市長在黑面琵鷺保育季才說要保護黑面琵鷺，卻在旁邊同意種電這是極大的諷刺，希望上面當局能重視我們的想法和看法。」
郭永慶日前在接獲全國優秀漁民表揚時，才在臉書寫下「傳承」，描繪他是養殖二代，從小泡著冰冷的海水和腳踩魚塭爛泥，一直想逃離漁民生活，也努力考到台北讀大學，父親當年獲選全國十大農民神農獎，還獲李登輝總統接見，但在外面工作幾年，還是決定返鄉回家幫忙，用自己學到的企業管理專長做轉型，故事令人動容，從一心想逃離到返鄉為振興漁業而努力，卻面臨太陽光電搶地搶水搶走生存權。
郭永慶臉書全文：
小時候常常天未亮就要被爸媽挖起來到漁塭幫忙，假日更是最佳小幫手。身體常常浸在海水跟漁塭的爛泥中，種種因素讓我內心想說我長大以後我絕對不要再從事這行業。
在我的年紀，在我們鄉村在那個大學聯考錄取率不到20%的年代。
我給自己一個目標，要靠唸書上台北才能永遠脫離這個環境。我想上天也讓我第一年就達成目標，讓我78年考上，選志願時我只有一個想法我要離家越遠越好。最後如償宿願填上東吳，北上台北求學。
而這一年，在當時工業剛要起飛，農業還是主流的產業，爸爸也這一年拿到十大傑出農民的肯定，
我想這在當時是一個極大的榮耀，也獲得當時李登輝總統的召見，也到我家親訪，甚至有某邦交國家總統探訪。對於當時的我，只覺得是爸爸人生一個極大的肯定。
求學過程中，每次寒暑假回家，雖說要遠離這行業，但也不捨父母辛苦，也自然而然下漁塭幫忙。
每次要開學要繳學費時侯，我突然覺得爸爸臉上都帶點愁容，我跟四姊都唸私立大學，也都在北部，ㄧ學期註冊費住宿費生活費兩個加起來要約20萬，這在當年對務漁為生的父母是一筆不小的負擔，後來才知道父母都從親友家籌措讓我們無後顧之憂唸到畢業。
退伍後不捨父母辛苦也回來台南就業，在外面工作幾年，家中諸多因素，讓自己覺得該回家幫忙做轉型的工作，讓自己學得企業管理能用在養殖身上，這就是人生，你越想遠離ㄧ個世界，不知不覺你就會回到那個最初的點。
自身投入經營才知道父母在漁業界是我ㄧ道很難跨越過去的山，我努力採策略合作經營.增加養殖面積，組產銷班，做產銷履歷，並打起七股黑面文蛤的七股特有黑面琵鷺友善養殖品牌。我不知不覺中我很想超越父母所立下的這個山頭。
昨天領到111年的全國優秀漁民的表揚，這是一個肯定，也告訴自己努力不夠，前面的全國十大模範漁民做的比自己還好還多。
阿母也走了三個禮拜，上周五送阿母最後一程。領完這個獎，回四草老家看看老父狀況，黑暗中借著我車燈的燈光，照在大門口，一個佝僂的身影，若有所思的在散步著，我知道老爸在想老媽了，曾經我心中永遠不倒的巨人，此刻讓我湧起我要讓他再以我為傲，頹廢近兩年的我，我要重新思考讓自己涅槃重生，超越前面那道跨不過去的坎，畢竟我還有要守護我愛的家人。就讓我一切歸零重新開始。
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