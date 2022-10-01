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屋齡20年以下桃園34.25％最高 屋齡逾40年台北市近5成

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部統計，全台屋齡超過40年建物以台北市占整體的47.51％最多。本報資料照片
內政部統計，全台屋齡超過40年建物以台北市占整體的47.51％最多。本報資料照片

內政部公布今年第2季我國房屋稅籍住宅類數量為901萬7069宅，較去年同期增加10萬4428宅、增幅1.17％，其中，超過7成集中於6都，以新北市167萬2753宅、占整體的18.55％最多、高雄市110萬428宅占12.20％居次、台中市108萬1978宅占12.00％居第3。

另外，全國住宅屋齡中位數為30.6年，屋齡20年以下建物以桃園市34.25％最高，屋齡超過40年建物以台北市47.51％最多。

內政部為推動不動產交易資訊透明化，讓民眾更加了解住宅及不動產相關資訊，以達到住宅資訊統一發布窗口目的，建置「內政部不動產資訊平台」，整合國內相關住宅及不動產資訊，其中「房屋稅籍住宅類數量」為住宅供給重要指標之一。

根據內政部公布最新數據，今年第我國房屋稅籍住宅類數量為901萬7069宅，較去年同期增加10萬4428宅、增幅1.17％，較2011年底增加99萬4497宅、增幅12.40％，主要係因6都宅數增加所致，分別較去年同期增加7萬8842宅、增幅1.25％、較2011年底增加73萬110宅、增幅12.96％。

屋齡部分，今年第2季底我國房屋稅籍住宅數，屋齡以超過20至40年占42.56％最多，超過40年者占34.04％，20年以下者占23.41％；相較於2011年底，20年以下屋齡所占比率減少19.60個百分點，超過40年屋齡所占比率則增加21.97個百分點。

進一步分析各縣市屋齡情況，屋齡20年以下建物占比以桃園市34.25％最高；屋齡超過40年建物占比以台北市47.51％最高。超過30年的建物比率，以台北市71.98％最高，高雄市與台南市亦逾5成次之，新北市46.44%，而桃園市及台中市則較低，分別為35.46％及41.92％。

非6都縣市，以屋齡超過40年之占比為最高者計有11個縣市，其中澎湖縣及連江縣占比逾5成；屋齡超過20至40年占比為最高者有基隆市、嘉義市及新竹市；屋齡20年以下占比為最高者有金門縣及新竹縣。

房屋稅 內政部

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