光陽搶市 推Ionex「IPU」方案限時優惠

Ionex光陽電動車針對旗下S7R城市鋼砲電動機車，推出上市以來首次的性能升級方案IPU (Ionex Performance Upgrade) 受到車子的好評外，光陽今天宣布即刻入主S7R免費享受價值3,000元「IPU」性能升級，現有車主折扣1,500元同享升等優惠。

光陽表示，想要體驗S7R加上性能升級方案IPU，即日起至10月31日活動期間，於Ionex專賣門市購買S7R (不限換電版或充電版)，「新車主」享有免費 (價值$3,000元) Ionex性能升級IPU方案，同時還有保養兌換券 (價值$5,000元)、30期0利率的分期購車方案、Ionex專屬保冷袋 (價值$599元) 與Ionex特製黑蝠掛架 (價值$1,390元) 等多項優惠與贈品！S7R換電版車主額外享有年底前免費799與尊榮換電專人送電雙重資費優惠；S7R充電版車主則可享有首年免月租的資費優惠。

Ionex光陽電動車日前邀請10位S7R車主搶先體驗，「一催油門立刻感受到加速感明顯提升！」每位車主皆豎起大拇指，一致推薦，無論你是正在觀望想要入主一款性能最強悍的白牌電動車，還是S7R現有車主想要釋放愛車的潛在動能，入主S7R同步申辦性能升級方案IPU，立刻就能感受超狂熱血的風馳電掣騎乘快感。

為了印證性能升級方案IPU的強大潛能，Ionex光陽電動車特別於9月21日消息公布後，搶先邀請10位S7R現有車主前往Ionex專屬門市體驗性能升級方案IPU，經過不到30分鐘的性能升級，車主們紛紛等不及上路進行體驗，盡可能在實際道路環境中，體驗愛車的進化程度。

雖然每個人騎乘狀況各有不同，但都有志一同的表示：「動能明顯提升」。且一催油門就可明顯感受到能量，其中也有車主表示：「加速推力應該有提升20~30%之多。」也有車主稱讚綠燈起步一催油門的感受就很明顯以外，巡航時的中高速再加速仍然很有感覺，更縮短了加速到最高極速的時間；更有車主表示：「輕輕催就可以感受到原本開啟POWER模式才會有的動力感。」。

光陽整理10位車主的實際騎乘心得，發現透過性能升級方案IPU的加持，S7R除了在綠燈起步、行進中再加速等有明顯進化是最有感的部分，而受惠於更強大的加速力道，相信在雙載騎乘、山路挑戰將更有樂趣以外，若未來應用在賽道競速領域。