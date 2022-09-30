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環球購物中心周年慶10/6開跑 拚10%成長

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
環球購物中心將迎來周年慶，首波自10月6日起登場，消費享線上線下雙回饋，最高回饋30%，為歷年來最高，加上適逢10月連假，整檔業績成長預估可成長10%。記者何秀玲／攝影
環球購物中心將迎來周年慶，首波自10月6日起登場，消費享線上線下雙回饋，最高回饋30%，為歷年來最高，加上適逢10月連假，整檔業績成長預估可成長10%。記者何秀玲／攝影

疫情趨緩，冠德（2520）投資的環球購物中心今年前九個月和2020年相比，大成長30%，第三季營運已吃下定心丸，第四季將迎來周年慶，首波自10月6日起登場，消費享線上線下雙回饋，最高回饋30%，為歷年來最高，加上適逢10月連假，整檔業績成長預估可成長10%，今年全年同樣要力拚10%成長。

環球購物中心目前共有八家店，其中車站型店舖共四家，包括南港、板橋、A9和左營店，占整體25%業績，表現最佳前三名，第一名為面積最大的中和店，年營收達到百億元，再來是板橋店以及屏東店。

環球購物中心主管表示，今年七至九月恢復到疫情前水準，也為周年慶打了一季強心針，10月至11月逐漸鬆綁邊境及防疫管制，有望帶動睽違兩年多的出國旅遊熱潮，今年周年慶祭出線上線下雙回饋，最高回饋30%。四大車站店會員使用GMpay，綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿2,000元最高送600元。

此外，環球購物中心週年慶檔期新櫃登場，9月底至10月共有近15個新櫃，也因應疫情，將擁有大型親子樂園的店鋪，大刀闊斧轉型為親子體驗或是電競區，希望能擴大年齡層，比如新左營車站店原本有快樂小熊親子樂園，之後將打造為「Boulder Space圓石空間攀岩場」打造為兒童及成人立體攀岩場域。

環球購物中心主管表示，以前中和店三樓親子區是「大人看小孩玩」，現在轉型為電競和親子烘焙；屏東市則將開出「閃電力量健身房」，預計10月開幕。

親子 環球購物中心 疫情

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