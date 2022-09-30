八期水岸宅「坤悅君睿」每坪單價近60萬 創區域新高

928房市檔期登場，坤悅開發(5206)今年最大案、位於八期重劃區的首棟水岸宅「坤悅君睿」今(30)日公開，此案總銷32億元，規劃98戶住家，首批預售實登將在近期揭露，據了解每坪成交單價已逼近60萬元，創區域新高。

坤悅董事長陳丕岳表示，儘管國內房市在政府打房及升息、通膨等利空衝擊下，市場買氣降溫。不過，坤悅今年預計推案金額仍達75億元，除了彰化埔心「心里程」、「坤悅君睿」之外，預計第4季還有烏日新榮泉段、后里文化段等兩案將進場。

坤悅第4季將進入建案完工入帳高峰，目前已知，包括南屯「好時光」、東區「坤悅高飛」及大雅「雅樂」等完銷個案，將陸續認列，總銷金額合計逾21億元；法人估，坤悅今年每股稅後純益逼近2元。

展望明年，預計完工入帳的個案包括單元二「心富郁」、東勢「坤悅欣悅」等案，總銷超過27億元，法人估，每股純益有望回到2元以上水準。坤悅去年營收19.3億元，每股稅後純益0.54元。

陳丕岳說，坤悅現以穩健經營為原則，後續也將持續靈活調配產品策略，增加現有土地庫存量。他強調，坤悅目前已備妥300億元案量的庫存土地，未來五年推案無虞。

陳丕岳表示，疫情、升息、股市急殺，以及全球經濟放緩等利空因素，對市場信心衝擊極大，不確定因素影響使得不少案量往後延期，今年最後一場重頭戲928檔期，坤悅並未缺席，推出八期重劃區唯一的水岸宅「坤悅君睿」搶市。

「坤悅君睿」基地750坪，規劃45至47坪3房，以及50至51坪4房格局，總戶數98戶，每坪開價58萬至63萬元，總銷32億元。

陳丕岳表示，坤悅開發的選地哲學，主要精挑都會稀有的綠鑽核心，規劃人與自然永續共生的建築，期望所有規劃與設計都能契合住戶的日常習性，引領住戶體驗更高層次的生活型態。

「坤悅君睿」位居八期重劃區，就在七期、五期、美術館特區與高鐵站特區的核心地位，無論通往那一區皆僅需短暫車程，就近享受五大區域完善機能，正是其他重劃區望塵莫及的優勢。

八期也是台中所有重劃區中唯一捷運由正中間切入，而不是邊陲地帶擦身而過的重劃區，珍稀區段絕對是房產保值、增值的關鍵點。

晟邑廣告企劃總經理林肇盛也說，八期「高端富裕聚落」享譽已久，豐樂、南苑、豐富等三大公園、3.6萬坪綠海森濤，低密度、高綠覆環境，絕對是置產的不敗金律。

而「坤悅君睿」散步5分鐘就到豐樂公園，宛如走進無牆美術館，與寓意深遠的雕塑作品邂逅，坐擁自然藝術殿堂特別席。

除了立地條件稀有，高端住宅力求產品獨特性。林肇盛說，「坤悅君睿」整體外觀建物採暖系色調，設計景觀陽台，打造曲線柔和線條，呼應水岸優美情調，宛如開闊地標中的立體雕塑。