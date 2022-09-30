中鴻高層人事調整 曾貴松升任董事長

在中鋼（2002）考量人才資源有效運用下，子公司中鴻（2014）30日臨時董事會通過管理高層人事調整案，由原任總經理曾貴松升任董事長，中鋼日鐵越南公司業務副總朱敏接任總經理；至於原任董事長劉敏雄專任中貿董事長一職。

中鋼表示，中鴻原任董事長劉敏雄自今年8月起兼任該集團中貿公司董事長一職，內部基於人才資源有效運用、分工及傳承等考量，同意其免兼中鴻董座，並於昨日召開臨時董事會，通過新任董事長和總經理人事案。

其中，原任總經理曾貴松升任董事長，即日生效，至於劉敏雄仍為中鴻董事。總經理一職，則由中鋼調派中鋼日鐵越南公司業務副總朱敏接任，自今年11月1日生效。據了解，朱敏原在中鴻任職，對於該公司業務熟稔。

另外，因中鋼日鐵越南公司業務副總一職是為台日合資公司，人事異動需雙方協議，並經董事會通過人選。空窗期則由中鴻業務副總陳柏翰暫行總經理職務。