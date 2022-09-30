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Model 3熱銷 特斯拉宣布新增兩座超級充電站

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
特斯拉宣布新增開放「新北 – 新莊服務體驗中心」與「高雄－鳳山保南全聯」兩座全新站點。記者邱馨儀／翻攝
特斯拉宣布新增開放「新北 – 新莊服務體驗中心」與「高雄－鳳山保南全聯」兩座全新站點。記者邱馨儀／翻攝

Tesla Model 3 八月份以 1,774 輛掛牌登上台灣進口車與純電動車兩項分類冠軍，同時，2022 年累積掛牌數已正式超越前一年全年總數。延續市場對 Model 3 的高度需求，截至今（30）日為止，今年第三季 Model 3 掛牌數已突破 2,400 輛，再度刷新台灣電動車單季掛牌紀錄。

為迎接更多車主加入純電生活的行列，Tesla 近日已於南投埔里、台中南區、高雄路竹與桃園平鎮等地新增四座超級充電站，今日更宣布新增開放兩座全新站點，分別為「新北－新莊服務體驗中心」與「高雄－鳳山保南全聯」超級充電站，將持續打造最便捷多元且遍佈全台市區、交通幹道與熱門目的地的超級充電生活圈。

Model 3 自 2019 年登台至今已累積近兩萬名台灣車主，共同加速台灣交通與能源轉型，隨著本月休旅車款 Model Y 正式進入台灣市場，未來 Tesla 車口數將急速成長，持續引領台灣純電智能生活的成形，加速台灣轉向永續能源的發展。

Tesla 電動車

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