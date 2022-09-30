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中經院台灣循環經濟獎 亞泥、永豐餘獲肯定

中央社／ 台北30日電

中華經濟研究院綠色經濟研究中心今天舉辦第3季「台灣循環經濟獎」頒獎典禮，由亞洲水泥花蓮廠、永豐餘投控獲得傑出獎；其中，亞泥是首家獲獎的水泥公司。

亞泥透過新聞稿表示，這次參賽產品為低碳的卜特蘭水泥熟料、卜特蘭水泥及墁砌水，尤其是泥作專用的袋裝墁砌水泥，不但具備好施工、抗龜裂特性，還可降低約18%二氧化碳排放。

亞泥提到，據統計，花蓮廠在2019年至2021年間已協助處理約73萬噸廢棄物或資源化產品，並作為水泥製造所需的替代原料及燃料；透過利用廢棄物或資源化產品取代石灰石等原料，可降低天然礦石開採；另外，具熱值的廢棄物，也可用來取代煤炭。

除了亞泥，傳產業者中同獲台灣循環經濟獎傑出獎肯定的還有永豐餘。

永豐餘表示，永豐餘的全循環營運優勢，是以造紙製程為核心，在紙回收再生製程的基礎上，更加效率化回收紙製程的能、資源使用，自發用電部分降低燃煤，製程部分替換低汙染物料，放流水處理後產出的汙泥商品化，餘料排渣則可以製成再生燃料與再利用研究開發。

在綠色績效方面，永豐餘表示，旗下各生產據點均設有太陽光電、沼氣等符合循環經濟裡年的綠色能源設備，2021年可再生能源比率達到31%；另外永豐餘也高度重視水資源管理，主要生產據點每滴水可重複利用5次，據台灣區每年向經濟部水利署申報資料，製程用水重複利用率最高可達98%。

永豐餘 亞泥 廢棄物

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