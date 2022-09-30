台船為海軍所建造「玉山艦」 今舉行交艦典禮

台船（2208）為海軍所建造的首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」，今（30）日舉行交艦典禮，由總統蔡英文親自主持。

今(30)日上午9點，總統蔡英文、台船董事長鄭文隆、立法院經委會召委賴瑞隆、國安會秘書長顧立雄及國防部長邱國正及海軍司令梅家樹上將、經濟部曾文生次長、中科院徐炎廷副院長等人，於台船高雄廠主持「海軍玉山軍艦交艦典禮」。

「玉山軍艦(YUSHAN)」(LPD-1401)全長153公尺，船寬23公尺，滿載排水量10,600噸，最大船速21.5節，實測22.1節；是台船接受委託為海軍承造新型船塢運輸艦，本艦完成後，將成為我國海軍重要兩棲作戰艦艇，擔負起南海及外島運輸主力。

台船鄭文隆董事長指出，本船之設計，具有載運登陸戰車、登陸艇、直升機、彈藥、物資、及執行醫療救援等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，可以提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時，亦可以執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援。

若是戰時，因配置有完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立遂行兩棲作戰，執行增援、應援及歸復離島作戰任務並擔任海上機動野戰醫院。台船對於能夠承造海軍新型兩棲船塢運輸艦深感榮幸，「玉山軍艦」將成為我國海軍新型兩棲作戰艦艇最新戰力，同時擔負南海及外島運輸主力。

本案履約標的除了「玉山軍艦」外尚有5艘LCM登陸小艇，置於典禮台的右側，這五艘小艇是採用5383全鋁合金材質製作而成，有別於傳統平底型而採V型底設計，於滿載時船速高於21節，油耗、船速皆優於海軍的需求規範。

LCM主要的功能為戰時登陸搶灘，承平時期則可以支援離島軍需品及民生物資運補，其艇內甲板空間，可裝下悍馬車兩輛或是15噸輪車一輛。這五艘，其中四艘將置於「玉山軍艦」塢槽中，一艘供岸置備用。

本建造案於107年4月13日簽約，108年5月6日開工，110年4月13日命名暨下水，歷經1,631天於今日交艦。四年多之建造過程，面臨全球新冠疫情肆虐、百年難遇之航運衝擊、及傳統產業缺工極大之挑戰，惟在台船和周邊承攬商全體人員努力下，逐一應變，克服各式困難，讓衝擊降至最低。

台船今日在會場中也特別安排了部分基層員工，及承商代表參加典禮，鄭文隆藉此典禮機會也向所有投入人員之努力表達最大的感謝及敬意，現場來賓亦以熱烈的掌聲鼓勵。