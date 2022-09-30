房市回歸供需基本面 永慶9月交易量月增5%、年減36%

永慶房產集團今（30）日自結9月房市交易量，全台月增5%、年減36%，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，全球經濟下行風險增加加上市場進入升息循環，衝擊民眾購屋意願，購屋態度轉趨審慎，目前市場以自住首購、換屋為主力，房市回歸供需基本面。

根據永慶房產集團資料顯示，觀察七都9月房市交易量，台北月增2%、年減26%，新北月減4%、年減29%，桃園月增2%、年減27%，新竹縣市月增9%、年減46%，台中月增8%、年減45%，台南月增3%、年減44%，高雄月增9%、年減45%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，加上適逢民俗月，是傳統房市淡季，交易量基期較低，故9月交易量僅屬回歸基本面，且有意購屋的民眾猶豫期拉長、出價保守，買賣雙方價格認知分歧，讓9月交易量僅小增5%。

陳金萍指出，去年9月國內疫情轉趨穩定受控，遞延買氣出籠，加上低利環境助攻，讓交易量成長，反觀今年9月市況，全球高通膨、貨幣緊縮、升息衝擊，少了資金潮挹注，加上各經濟預測機構紛紛下修全球經濟成長率，全球經濟衰退風險機率增，全球股、匯市震盪，持續升息也加劇民眾房貸負擔壓力，市場保守觀望氣氛濃厚，而買賣雙方對於房價看法多空對峙。對於價格認知有所落差情況下，讓今年9月全台房市交易呈現較去年大幅減少的市況。

陳金萍表示，俄烏戰爭未歇，地緣政治風險難除，讓全球通膨壓力持續，為抑制高通膨，FED今年前9月已升息12碼，甚至不排除持續升息，市場預估FED這波升息循環的終點利率恐達4.6%甚至更高，顯示FED至少還有5-6碼的升息空間。而央行也於9月再度升息半碼，資金退潮狀況恐更為明顯。

目前看來，國內經濟擴張動能已逐步趨緩，加上房價、物價上漲與持續升息的交互作用下，將壓縮消費者購屋負擔能力，預估今年房市呈現「價平量縮」格局。