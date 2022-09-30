升息、股災雙殺房市 房仲：遞延買盤回溫慢惟這產品最穩

美國聯準會堅決對抗通膨態度超乎預期，引發市場對於景氣擔憂，近日股市出現下跌走勢，國內央行則升息半碼，信義房屋今（30）日指出，9月房市在利率「升升息息」與股市「跌跌不休」的雙殺下，市場回流買氣溫吞，整體交易以總價700~1,500萬元的剛性買盤最為穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，國內從5月疫情大幅度爆發以來，房市買氣已經悶了將近5個月的時間，原本市場預期，遞延性買盤會在暑假與民俗月結束後緩步回流，甚至可迎接下半年房市旺季928檔期。

不過，9月受到FED釋出不惜犧牲經濟與就業也要打壓通膨等強硬態度，股市又出現一波不斷破底走勢，連帶購屋人信心也受到影響。

信義房屋觀察9月成交特徵，9月房市的交易天數略為拉長，較8月增加約一周的時間，反映買方猶豫時間略微拉長，而屋主也感受到市場雜音變多，銷售速度放緩。

成交總價方面，台北市總價1,000~2,000萬元產品的交易增加，新北市則是總價700~1,500萬元的交易較8月增溫，反映自用剛性買盤還是當前較為穩定的購屋主力。

曾敬德表示，只要股市能夠早點回穩，遞延的買盤還是會逐漸回流，只不過今年第4季旺季應該不會像去年第4季疫情後炙熱。