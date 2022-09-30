快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

升息、股災雙殺房市 房仲：遞延買盤回溫慢惟這產品最穩

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義房屋。記者朱曼寧／攝影
信義房屋。記者朱曼寧／攝影

美國聯準會堅決對抗通膨態度超乎預期，引發市場對於景氣擔憂，近日股市出現下跌走勢，國內央行則升息半碼，信義房屋今（30）日指出，9月房市在利率「升升息息」與股市「跌跌不休」的雙殺下，市場回流買氣溫吞，整體交易以總價700~1,500萬元的剛性買盤最為穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，國內從5月疫情大幅度爆發以來，房市買氣已經悶了將近5個月的時間，原本市場預期，遞延性買盤會在暑假與民俗月結束後緩步回流，甚至可迎接下半年房市旺季928檔期。

不過，9月受到FED釋出不惜犧牲經濟與就業也要打壓通膨等強硬態度，股市又出現一波不斷破底走勢，連帶購屋人信心也受到影響。

信義房屋觀察9月成交特徵，9月房市的交易天數略為拉長，較8月增加約一周的時間，反映買方猶豫時間略微拉長，而屋主也感受到市場雜音變多，銷售速度放緩。

成交總價方面，台北市總價1,000~2,000萬元產品的交易增加，新北市則是總價700~1,500萬元的交易較8月增溫，反映自用剛性買盤還是當前較為穩定的購屋主力。

曾敬德表示，只要股市能夠早點回穩，遞延的買盤還是會逐漸回流，只不過今年第4季旺季應該不會像去年第4季疫情後炙熱。

房市 信義房屋 美國聯準會

延伸閱讀

升息、股災「雙殺」 9月房市剩這產品交易穩定

人口老化加上疫情衝擊 8月繼承移轉近7千棟單月新高

人口老化＋疫情衝擊！8月繼承移轉6988棟 創新高

3年全國房價所得比雙位數增加 台南增31%居冠

相關新聞

張國煒辭立榮董座...林志忠回鍋接手管理 員工覺得被K董遺棄

長榮集團家變後張國煒代管立榮（2621）近五個月的時間，立榮航營運再回到原來軌道上，離開五個月的董事長林志忠再度回來管理...

他負債千萬赴海外還債 最後帶7萬回家幫小農賣貨：無毒好東西沒通路太可惜

花蓮的好山好水，總是令人難以忘懷，也向來是台灣各縣市中相當熱門的觀光區域，在這南北狹長150公里的土地上，不乏農業的富饒樣態，無論文旦、咖啡、芋頭、米、紅藜等農作物，都能在花蓮找到。

台船為海軍所建造「玉山艦」 今舉行交艦典禮

台船（2208）為海軍所建造的首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」，今（30）日舉行交艦典禮，由總統蔡英文親自主持。

10月1日起台糖加油捐點數 助公益可獲贈有機米

台糖今（30）日表示，將於10月1日起於全台73座加油站舉辦「加油捐點送好米」活動，民眾只要加油滿25公升，並捐贈當次加...

房市回歸供需基本面 永慶9月交易量月增5%、年減36%

永慶房產集團今（30）日自結9月房市交易量，全台月增5%、年減36%，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，全球經濟下行風險增...

升息打壓房市 信義房屋：總價700~1500萬元的剛性買盤最穩定

在美國聯準會持續升息，國內央行也升息半碼情況下，雖然幅度小且態度保守，但9月房市在利率「升升息息」與股市「跌跌不休」的雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。