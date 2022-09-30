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升息打壓房市 信義房屋：總價700~1500萬元的剛性買盤最穩定

聯合報／ 記者林海/台北即時報導

美國聯準會持續升息，國內央行也升息半碼情況下，雖然幅度小且態度保守，但9月房市在利率「升升息息」與股市「跌跌不休」的雙殺下，信義房屋指出，房市回流買氣溫吞，整體交易以總價700~1500萬元的剛性買盤最為穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房市從疫情今年大幅爆發以來，買氣已經悶了將近5個月的時間，遞延的買盤預料在暑假與民俗月結束後，有機會緩步回流，甚至迎接下半年房市旺季的928檔期，但受到Fed釋出不惜犧牲經濟與就業也要打壓通膨等強硬態度，股市又出現一波不斷破底走勢，連帶購屋人信心也受到影響。

觀察9月成交特徵，9月房市的交易天數略為拉長，較8月增加約1周的時間，反映買方猶豫時間略微拉長，而屋主也感受到市場雜音變多，銷售速度放緩，成交總價部分，台北市總價1000~2000萬交易增加，新北市則是700~1500交易較8月增溫，全台總價700~1500萬元的狀況，9月較8月成長，反映自用剛性買盤還是當前較為穩定的購屋主力。

曾敬德表示，只要股市能夠早點回穩，遞延的買盤還是會逐漸回流，只不過今年第四季旺季應該不會像去年第四季疫情後那麼炙熱。

房市 升息 美國聯準會

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