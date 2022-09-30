台灣高鐵10月成立系統研發處 邀研發、資訊人才加入

為提升自主研發與維修能力，台灣高鐵公司（2633）董事會日前通過組織調整案，自10月起正式成立「系統研發處」。新部門將專責統籌高鐵機電系統之技術研發事宜，除高鐵核心系統中「原廠專屬」及「安全關鍵」等項目外，積極結合台灣資通訊技術優勢及傲視全球的IT產業能量，配合高鐵各階段之系統更新，研發關鍵技術，以提升系統可靠度及擴充性。歡迎國內優秀人才共同投入，為台灣軌道工業創造商機。

除因應新部門成立所需人力，台灣高鐵公司也持續針對運輸、工程、技術、資訊等多項專業領域，招募研發、資訊及維修人才，歡迎具有系統開發、資訊安全、網路管理、通信技術、大數據、IoT、監控技術、車輛維修、號誌、通訊、電力等專業經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人，踴躍報名加入高鐵團隊，共同為提供旅客更好的交通運輸而努力。有意加入高鐵的民眾，請至高鐵企業網站「關於高鐵」，了解更多徵才訊息。

台灣高鐵公司表示，本次組織調整目的是希望進一步深化軌道工業本土化的成果，繼過去達成「維修能力自主化」及「維修物料在地化」之階段目標後，透過成立專責的研發部門，進一步推動系統研發的自主化。而當前正逢高鐵系統更新的關鍵時期，希望藉由本土化系統的更新導入，有效提升系統可靠度且具擴充性。未來，「系統研發處」也將負責統籌規劃高鐵核心機電系統之技術研發、更新與導入，執行各項系統工程的規劃設計、監控與改善；此外，更將專注於軌道管理、設備智慧化的設計研發，並制定開發技術標準化的規範。

台灣高鐵公司近年積極推動「旅客資訊系統數位化轉型」、「道岔控制機箱智慧化」與「道岔監控系統更新 IoT暨大數據分析」等系統更新專案，並獲得顯著成效。「系統研發處」的設立，將可更有效發揮台灣高鐵自籌備到營運，超過20年來所累積的專業技術與開發經驗，並將積極結合國內優秀廠商，共同投入軌道工業發展，以提升整體產值；透過技術自主以追求系統不斷的優化與更新，提供旅客更優質、安全的高鐵旅運服務。