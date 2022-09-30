日本科爾飯店集團疫中求勝 創新漫畫式主題飯店正夯

隨著台日雙方分別陸續宣布在10月11日開始全面放寬邊境管制，日本自由行已開始倒數計時，國人引頸期盼最愛的旅遊聖地，終於可以自由往來觀光旅遊了，在台灣具知名度、深受台灣旅客喜愛的日本科爾集團在今年7月喜迎第18家飯店，東京羽田Comic&Books昆特莎飯店「クインテッサホテル東京羽田 Comic&Books」，從南到北有沖繩那霸、九州福岡、佐世保、大阪、東京銀座、輕井澤、大垣、伊勢志摩、到北海道札幌、函館等，有各種型態的飯店可供台灣旅客選擇。

日本飯店業界新一代新創之神

日本前首相安倍有著名的三支箭政策，科爾全球管理飯店集團董事長中野正純在疫情中也有針對觀光業衝擊的新冠疫情所推出的三對策，首先是推出讓人放心的「安心飯店」，以及針對當地飯店做出和別人不一樣的區隔，如創新的漫畫式主題飯店，推出後大受歡迎，更引爆話題受到媒體關注，在疫情期間住房率高達8成。還有隨時打造提供給住房客戶最高的CP值的服務。

打造那霸國際通新地標 那霸休伊特渡假飯店

去年7月開幕的那霸休伊特渡假飯店，剛開幕滿一年，已成為國人最愛的沖繩國際通上的新地標。來到那霸休伊特渡假飯店，一定要親臨13樓的天空無邊際夢幻游泳池，好好享受游泳池下沖繩的明媚風光，說不定還可幸運地看到皮卡丘可愛的單軌列車，馳騁在眼下。

到了晚上不但可以一覽無遺那霸市美麗全景，還可欣賞日本飯店業界首創的超夢幻美到翻的3D立體投影，不只海龜還有炫爛奪目的花火綻放，同時還可以在這BBQ，喝著沖繩啤酒，在舒服的空間，享受私密休閒娛樂時光。當然更不要錯過在一樓自助餐TIIDA是目前最受歡迎的自助早餐，有130幾種佳餚，更有在地的特色料理，如沖繩豬腳、海葡萄沙拉等等，除此之外，更有受到不論是大人還是小孩最喜歡的「做自己的漢堡區」常常是是大排長龍，就連當地居民不住宿也專程來吃這多樣美味的沖繩自助早餐。

創新漫畫式主題飯店正夯