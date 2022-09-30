新創農資「滾動綠」拚外交 獲斯里蘭卡國家感謝
「人是台灣最美的風景」在國際上眾所皆知！在斯里蘭卡政府宣布破產後，位於中台灣新創農資-滾動綠自然科技公司，第一時間捐贈近200英畝用量的農用微生物產品至斯里蘭卡農業部，幫助當地農民增加農作物產量與質量，協助農民度過難關。
滾動綠在國際合作夥伴面臨困境時提供幫助，實踐企業社會責任，也以中小企業之姿進行完美的國民外交。
滾動綠自2021年６月開始，透過國際農業永續發展學會（IAAS）與斯里蘭卡的National Institute of Plantation Management （NIPM）開始合作，以「小小投資，大大收穫」為主旨，針對斯里蘭卡著名的茶葉與其他作物，進行測試與產品銷售。
NIPM是斯里蘭卡國內唯一農業教育機構，提供該國農業發展所需廣泛的農業技術與行政管理等知識，同時提供茶葉、橡膠、椰子和油棕等相關文憑課程，NIPM還與國立大學農業和種植園管理學院合作，提供種植管理的理學士學位。
自2021年滾動綠與NIPM合作開始，在各種作物如：茶葉、甘蔗與各式蔬菜等均有提升產量20%以上。
NIPM執行長表示，滾動綠產品非常符合當地農民需求，尤其現在是非常時期，在國家部分作物禁止使用化學肥料後，又經歷國家破產，農民急需快速有效且方便使用的農資產品，來解決肥料短缺等種植問題，並確信滾動綠所捐贈產品，可以實質的幫助農民提升產量來度過難關。
滾動綠總監陳柏宇也表示，以快速有效又環保的方式，協助農民創造更多利潤並達成永續農業，是滾動綠的目標，有能力可以幫助國際合作夥伴肯定是義不容辭。
滾動綠在斯里蘭卡宣布破產後第一時間的捐贈，獲得斯里蘭卡農業部門讚許，農業部部長與NIPM執行長代表斯里蘭卡政府與農民表達感謝。滾動綠成功幫助斯里蘭卡廣大農民，更做到企業社會責任與國民外交，讓台灣精緻農業技術因為滾動綠的善舉被世界看到。
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