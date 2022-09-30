王品一年調薪三次 再招800名正職、儲備幹部40K起跳

近期餐飲業營收持續回溫，王品集團（2727）業績也「月來月好」，迎接疫後的展店潮需求，王品也開出，在年底前還要招募800名正職同仁，其中鍋物品牌釋出起薪4萬元起的儲備幹部職缺，只要通過培訓考核，有機會挑戰一年加薪一萬，晉升月薪上看6萬元的店長、主廚。

王品近年積極發展多品牌策略，過半品牌在2018年後創立，以每年平均新開2個品牌的速度擴張，既有品牌展店腳步也不停歇，預計在今年底前突破台灣307店歷史紀錄，帶動人力需求暢旺。

王品董事長陳正輝在今年股東會表示，「我們在疫情期間堅持不裁員，雖造成短期的成本負擔，但人才對企業長期發展實屬必要投資」，王品在疫情期間不僅不裁員，還持續為員工調薪、升職，2022年共4,300人次獲得加薪機會，超過500名員工升職，新誕生破百位店長、主廚。

王品2022年推出餐飲業首創「一年最多調薪三次」制度，每年3、9月按績效決定調薪資格與幅度，今年共4,300人次獲得加薪機會，超過千人調薪兩次，平均累計調幅約6%，最高可達18%，等於每月狠砸500萬元替同仁加薪；如果通過公司考核而晉升，還有機會再加薪。

王品表示，今年就有一位同仁連過三關，加薪幅度達25%，加薪金額超過9,000元。此外，員工還可申請「技能津貼」為自己加薪，只要通過集團內部職能訓練，如：鐵板燒、中餐爐頭等廚藝培訓，最高每月可再領6,000元津貼。

王品投資人才不手軟，除了加薪，2022年共568位同仁晉升，誕生破百位店長、主廚，因王品集團旗下有超過300家直營門店，才能提供多元機會，讓餐飲業好手有大顯身手的舞台。王品表示，今年有3位同仁因為具備餐飲管理經驗，離開原來的餐飲集團，加入王品後表現優異，半年內火速晉升店長，其中1位僅花4個月就讓個人職涯大躍進。

2022年王品也破天荒晉升集團有史以來最年輕的總監，將創始品牌王品牛排的重責大任交予新任總監林姉鈺，她掌管全台11家「王品牛排」的營運。從王品牛排的服務同仁，一路晉升店長、區經理、經理、總監，林姉鈺在集團已有15年資歷，曾帶領團隊開創中餐品牌「享鴨」，從無到有創立品牌的經驗彌足珍貴。林姉鈺表示，王品的升遷制度透明、有完善系統，同仁可憑個人努力獲得晉升機會，甚至能讓創立品牌的夢想實現。